Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în UE, după 30 de ani. Care sunt șansele

Platformă petrolieră în Bergen, Norvegia. Foto: Profimedia
Cum arată sprijinul pentru aderarea la UE

Norvegia ar trebui să depună din nou cererea de a deveni membră a Uniunii Europene, având în vedere provocările comune în materie de securitate, îm principal Rusia, a declarat pentru Politico liderul partidului de opoziție conservator din țară.

Națiunea nordică bogată în petrol a depus cererea de aderare la UE în 1992, dar a fost respinsă printr-un referendum doi ani mai târziu. De atunci, Norvegia este membră a Spațiului Economic European, ceea ce înseamnă că adoptă multe dintre regulile și reglementările UE. Țara e, totodată, membră a NATO.

Însă, având în vedere războaiele și amenințările tot mai mari din întreaga lume, relația independentă dintre Bruxelles și Oslo nu mai este potrivită scopului său, a susținut Ine Eriksen Søreide, care a fost aleasă luna trecută liderul partidului conservator (opoziție) din Norvegia.

„În opinia mea și a partidului meu, am avea mai mult de câștigat să fim membri cu drepturi depline ai UE”, a declarat ea într-un interviu acordat, joi, în timp ce liderii UE se reuneau pentru un summit la Bruxelles.

„Am vorbit în mod constant despre necesitatea unei dezbateri constructive bazate pe UE, așa cum este ea astăzi, nu așa cum era în 1994... și am spus foarte clar și tare” că interesele Norvegiei se află în interiorul blocului format din 27 de state membre, a adăugat Søreide, care a fost ministru al Apărării între 2013 și 2017 și ministru de Externe între 2017 și 2021.

O dispută recentă între Oslo și Bruxelles pe tema feroaliajelor (aditivi în fabricarea oțelului) a subliniat dezavantajele lipsei de apartenență la UE, a declarat Søreide.

Disputa, în timpul căreia UE a impus restricții asupra importurilor din Norvegia, „a ilustrat foarte clar că facem parte din piața internă [a UE]... dar asta nu ajută dacă ceva vine din exterior, cum ar fi aceste măsuri de protecție”.

Potențiala candidatură a Islandei la UE este un alt imbold pentru Oslo să încerce să adere la blocul comunitar.

„Dacă Islanda decide apoi printr-un referendum să redeschidă negocierile, va fi o situație cu totul diferită”, a spus ea. „Nu sugerez că ceea ce face Islanda va schimba în sine punctul de vedere al norvegienilor, dar poate duce la anumite schimbări instituționale și, de asemenea, la un fel de abordare diferită pentru UE, ceea ce ne va îngreuna să fim în afara UE.”

Dincolo de beneficiile comerciale, Søreide a enumerat apărarea, spațiul, sănătatea și securitatea arctică drept domenii în care Oslo ar beneficia de pe urma aderării depline la UE. Faptul că Norvegia nu face parte din UE, dar totuși își transpune legile, înseamnă că țara „lipsește în atât de multe domenii”, a spus ea.

Deși Norvegia a transpus aproximativ 14.000 de acte legislative din UE în legislația națională în ultimii ani, țara nu are niciun cuvânt de spus în stabilirea agendei blocului comunitar sau în stabilirea orientărilor strategice ale acestuia. Cazul feroaliajelor arată cum Oslo poate fi văzut ca „un membru de rangul doi” al clubului, a adăugat Søreide.

Chestiunea aderării Norvegiei la UE a apărut în mod repetat în ultimii 30 de ani, alegătorii decizând de obicei să nu adere la blocul comunitar.

Norvegia a depus cererea de aderare la UE în 1992, împreună cu Finlanda, Suedia și Austria, dar în cele din urmă a votat împotriva aderării într-un referendum - cu 52,2% împotrivă și 47,8% în favoarea - în timp ce celelalte trei țări au optat pentru aderare.

În ultimii ani, sondajele au arătat că majoritatea rămâne împotriva aderării la blocul comunitar, îngrijorările legate de protejarea vastei bogății energetice a Norvegiei depășind beneficiile aderării. Parlamentul Norvegiei are o majoritate de parlamentari care se opun aderării.

Cu toate acestea, sprijinul pentru aderarea la UE a crescut în ultimele 18 luni pe fondul tensiunilor din relația transatlantică și al amenințărilor președintelui american Donald Trump de a ocupa Groenlanda.

Un schimb tensionat de mesaje scurse între Trump și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre - în care primul l-a criticat pe cel de-al doilea că nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace - a stârnit îngrijorări cu privire la relația transatlantică pentru mulți norvegieni.

În ceea ce privește perspectiva aderării la UE, Søreide a spus că este puțin probabil ca aceasta să se materializeze „imediat”. Într-adevăr, actualul guvern al Norvegiei nu a manifestat interes pentru lansarea unei dezbateri naționale despre aderare, iar următoarele alegeri parlamentare nu vor avea loc până în 2029.

Însă Søreide a spus că atitudinile față de statutul de membru se schimbă. „Simt... că există o abordare mai deschisă a problemei în Norvegia”, a spus ea. „Acum, când auzi dezbateri între toți, de la sectorul de afaceri la organizațiile mari din sectorul privat și oamenii de pe stradă, există o diferență de ton.”

Liderul partidului conservator a criticat, de asemenea, guvernul minoritar al Partidului Laburist din Norvegia, susținut de o coaliție de centru-stânga, pentru că a transformat subiectul aderării la UE într-un tabu.

„Sunt foarte dezamăgită și, de asemenea, destul de surprinsă că guvernul, un guvern laburist, a amânat cumva chiar și dezbaterea pentru următorii patru ani”, a spus ea, adăugând că a considerat abordarea „foarte ciudată în această situație”.

Partidul Høyre al lui Søreide este în prezent al treilea cel mai popular partid din Norvegia, cu aproximativ 18% din vot, potrivit unui sondaj realizat de Politico. Dar această pondere a crescut treptat în ultimele luni.

Întrebată despre propriile planuri, ea a spus că își propune să facă partidul „semnificativ mai mare decât la ultimele alegeri, care au fost niște alegeri foarte slabe pentru noi” și că ar încerca să devină prim-ministru în 2029.

