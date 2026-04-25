Emmanuel Macron laudă clauza de apărare reciprocă a UE, spunând că este mai puternică decât Articolul 5 NATO. „Este beton”

Emmanuel Macron. Foto: Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurări sâmbătă, la Atena, că mult discutata clauza de apărare reciprocă între statele membre ale Uniunii Europene în cazul unui atac „este beton” şi că nu suferă, în opinia sa, nicio „ambiguitate”, relatează AFP.

„Pentru Grecia şi Franţa, articolul 42.7” al Tratatelor UE „este beton, adică este o obligaţie”, a declarat preşedintele francez într-o conferinţă de presă comună cu pemierul grec Kyriakos Mitsotakis.

„Beton armat”, a completat şeful Guvernului grec.

La iniţaitiva Ciprului, care deţine în acest semestru preşedinţia UE, cei 27 membri UE au reflectat la o consolidare a acestei clauze, care prevede ca, dacă un stat membru UE este „agresat armat pe teritoriul său”, celelalte „îi datorează ajutor şi asistenţă prin toate mijloacele de care dispun”.

„Nu cred că este nevoie în prezent să schimbăm tratatele sau să le modificăm. Ele sunt foarte clare”, a apreciat Emmanuel Macron în a doua zi a unei vizite în Grecia.

Potrivit lui Emmanuel Macron, Articolul 42.7 este, „în substanţa sa, mai puternic decât Articolul 5 al Tratatului NATO”, adică clauza asistenţei reciproce din centrul alianţei militare americano-europene, care este pusă la îndoială cu regularitate de către preşedintele american Donald Trump.

„El prevede o solidaritate între statele membre (UE), și nu lasă altă opţiune”, a subliniat el despre tratatul europpean.

