Eurodeputații vor să modifice acordul comercial cu SUA, negociat de Ursula von der Leyen cu Donald Trump

Data publicării:
Parlamentul European.
Parlamentul European. Foto: Shutterstock

Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE şi SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relaţiile tensionate cu preşedintele Donald Trump, transmite Bloomberg.

Potrivit unor surse, eurodeputaţii fac presiuni pentru introducerea unei clauze de caducitate care ar limita durata reducerilor tarifare pentru bunurile industriale americane şi pentru ajustarea taxelor pentru anumite produse. Comisia Europeană, Executivul comunitar, care a negociat acordul din luna iulie, a transmis cererile statelor membre săptămâna aceasta, au precizat sursele.

Acordul între UE şi SUA a introdus un tarif de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, în timp ce blocul a fost de acord să elimine taxele pentru bunurile industriale americane. Aproape toate grupurile parlamentare au criticat termenii acordului ca fiind dezechilibraţi.

Cu toate acestea, presiunile eurodeputaţilor pentru rectificări ar putea întârzia ratificarea acordului şi ar putea pune în pericol întregul acord. Comisia consideră acordul drept esenţial pentru restabilirea legăturilor cu administraţia Trump şi pentru deschiderea drumului pentru o cooperare mai largă în domeniul securităţii şi energiei.

Săptămâna aceasta, comisarul european pentru Comerţ, Maros Sefcovic, le-a spus eurodeputaţilor de la Strasbourg că Executivul comunitar este pregătit să colaboreze cu Parlamentul pentru îmbunătăţiri. "Se pot găsi soluţii constructive", a spus Sefcovic, lansând însă un semnal de alarmă împotriva mişcărilor care ar putea anula acordul. "Acordul ar putea fi îmbunătăţit. Dar haideţi să fim rezonabili, haideţi să fim responsabili şi haideţi să lucrăm într-un mod care să nu desfiinţeze acordul", a spus Sefcovic.
Eurodeputaţii şi oficialii au declarat că scopul nu este blocarea acordului, ci obţinerea de modificări înainte de a-şi da acordul.

Membrii Parlamentului European şi-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la lista de peste 400 de produse care au fost incluse în zona tarifelor punitive de 50% pentru metale.

Sefcovic a declarat în plenul Parlamentului că poartă discuţii cu secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, cu privire la lista de produse derivate şi că pledează pentru tarife mai mici pentru vin, bere şi băuturi spirtoase.

Eurodeputata Kathleen Van Brempt a declarat că, deşi condiţiile Parlamentului nu sunt încă "clare ca cristalul", o clauză de caducitate şi măsuri pentru protejarea locurilor de muncă şi a industriilor din Europa ar putea face parte din schimbările pe care va încerca să le obţină. "Vom îmbunătăţi acordul, acesta este avantajul pe care îl avem şi îl vom folosi", a declarat Kathleen Van Brempt unui grup de jurnalişti.

