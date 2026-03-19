Europa și SUA nu mai au rachete antiaeriene, avertizează șeful celui mai mare concern de armament din Germania

sistem patriot
Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia

Președintele consiliului de administrație al celui mai mare concern german din domeniul apărării, Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat că stocurile de echipamente de apărare aeriană din SUA, Europa și țările din Orientul Mijlociu sunt „practic epuizate”.

Într-un interviu acordat CNBC, el a subliniat că cererea de rachete și sisteme de apărare aeriană este în prezent „enormă” și provine din toate regiunile. „Cred că, în acest moment, depozitele europenilor, ale americanilor și ale țărilor din Orientul Mijlociu sunt goale sau aproape goale. Dacă războiul din Orientul Mijlociu va mai dura încă o lună, presupun că nu ne vor mai rămâne aproape deloc rachete”, a spus el.

Acest lucru, potrivit lui Pepperger, se datorează faptului că dronele moderne sunt un mijloc de atac relativ ieftin, în timp ce contracararea lor necesită sisteme mult mai scumpe. Șeful concernului a subliniat că o apărare eficientă este posibilă astăzi doar prin combinarea diferitelor mijloace — rachete, sisteme de artilerie și interceptori. Rheinmetall se va orienta tocmai către un astfel de model combinat, sporind investițiile în producție, a menționat el. Pepperger a mai informat că firma poartă deja negocieri în Orientul Mijlociu și se așteaptă să primească noi comenzi în următoarele săptămâni.

Potrivit evaluării directorului Rheinmetall, apariția dronelor a schimbat natura operațiunilor militare, deși nu a dus la o transformare completă a abordărilor militare: utilizarea integrată a diferitelor tipuri de armament rămâne esențială. Ca exemplu, el a menționat experiența războiului din Ucraina, subliniind utilizarea eficientă a dronelor împotriva trupelor ruse.

Aceasta nu este prima declarație a șefului Rheinmetall cu privire la starea critică a stocurilor de apărare. Anterior, pe 12 martie, într-un interviu, Papperger a avertizat că, în cazul unor acțiuni de luptă reale, muniția din Europa va fi epuizată în câteva zile. El a menționat, de asemenea, planurile de a crește producția de obuze de artilerie de la 70.000 în prezent la 1,5 milioane pe an până în 2030. Portofoliul de comenzi al concernului se apropie acum de 70 de miliarde de euro și s-ar putea dubla în decursul anului, a adăugat Pappberger.

Conform datelor Institutului de Cercetare pentru Probleme de Pace din Stockholm (SIPRI), în ultimii cinci ani (2021–2025), țările europene și-au triplat importurile de armament, absorbind 33% din livrările mondiale. Aproape jumătate din armele importate (48%) sunt produse în SUA, ale căror exporturi către Europa au crescut cu 217%. În același timp, exporturile rusești de armament s-au redus cu 64%, iar cota lor pe piața mondială a scăzut la 6,8%.

