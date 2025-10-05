Live TV

Existența Ucrainei este în interesul Ungariei, susține Viktor Orban: „Nu este vorba de un punct de vedere geopolitic”

viktor orban
Vineri, 3 octombrie, Orban a spus că Ungaria se va opune aderării Ucrainei la UE. Foto: Profimedia

Existența Ucrainei, care separă Ungaria de Rusia, este în interesul Budapestei, a spus premierul ungar Viktor Orban într-un interviu acordat publicației Hetek și publicat sâmbătă, 4 octombrie, relatează Kyiv Independent.

„Lucrul bun este că între Ungaria și Rusia există un teritoriu care se numește acum Ucraina. Existența Ucrainei este în interesul strategic al Ungariei. Nu este vorba de un punct de vedere geopolitic... Ci din punctul de vedere al interesului național al Ungariei”, a spus Viktor Orban în cadrul interviului.

În ciuda ultimelor declarații ale lui Orban, liderul maghiar a afirmat luni, 29 septembrie, că Ucraina nu este un stat suveran, în contextul acuzațiilor din partea Kievului că dronele maghiare au încălcat spațiul aerian al Ucrainei.

Orban și-a exprimat în numeroase rânduri opoziția față de aderarea Ucrainei la UE și față de sprijinul acordat de blocul comunitar Kievului în contextul războiului.

„Susținem un acord strategic cu Ucraina. Un acord strategic între UE și Ucraina. Nu o aderare, ci un acord”, a precizat Orban în cadrul interviului.

Vineri, 3 octombrie, Orban a spus că Ungaria se va opune aderării Ucrainei la UE, susținând că acceptarea Kievului ar atrage blocul într-un război cu Rusia.

„Ucraina este o țară cu un destin foarte dificil. De ce ar trebui să împărtășim acest destin dificil? Avem propriul nostru destin, care este mult mai ușor decât cel al ucrainenilor”, a spus el.

Tot vineri, premierul ungar și-a exprimat opoziția față de acordarea de către UE a unui ajutor militar și financiar pe termen lung Ucrainei, calificându-l drept „o iluzie” bazată pe ipoteze false privind colapsul economic al Rusiei.

