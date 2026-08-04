Foștii bolnavi de cancer, discriminați la credite, asigurări și adopții. Politicienii germani cer schimbarea legisției

Politicieni germani care au supraviețuit cancerului cer adoptarea unei legi care să le garanteze foștilor pacienți „dreptul de a fi uitați”, astfel încât istoricul medical să nu mai poată fi folosit împotriva lor după o anumită perioadă de remisie. Inițiativa vizează eliminarea discriminării în accesul la credite, asigurări, adopții și locuri de muncă, anunță The Guardian.

Politicieni germani care au trecut prin experiența cancerului au lansat o inițiativă legislativă prin care solicită protejarea persoanelor aflate de mulți ani în remisie împotriva discriminării în viața de zi cu zi.

Propunerea introduce așa-numitul „drept de a fi uitat” (Right to Be Forgotten - RTBF), o măsură prin care foștii pacienți declarați vindecați nu ar mai fi obligați să dezvăluie diagnosticul de cancer după expirarea unei perioade considerate sigură din punct de vedere medical.

Potrivit estimărilor, aproximativ 5,5 milioane de persoane din Germania au supraviețuit cancerului și ar putea beneficia de această măsură.

Diagnosticul nu ar mai putea fi solicitat după cinci ani

Inițiativa aparține Partidului Social-Democrat (SPD), partenerul minor din coaliția de guvernare.

„Orice persoană care a depășit din punct de vedere medical cancerul nu trebuie să fie dezavantajată permanent în niciun domeniu al vieții, fie că este vorba de asigurări, credite sau legislația muncii”, se arată în documentul propus de social-democrați.

Potrivit proiectului, după expirarea unei perioade justificate medical - de regulă cinci ani - persoanelor vindecate nu li s-ar mai putea cere să declare un diagnostic oncologic din trecut.

Unul dintre inițiatorii propunerii este Adis Ahmetovic, purtătorul de cuvânt pentru politică externă al grupului parlamentar SPD.

Acesta a dezvăluit că a fost diagnosticat cu limfom la vârsta de 30 de ani și că, din octombrie 2024, nu mai prezintă urme ale bolii. Dacă evoluția rămâne favorabilă, el va fi considerat vindecat din punct de vedere medical în 2029.

Ahmetovic susține că măsura este justificată atât moral, cât și economic. „Nu ar costa statul niciun cent”, a afirmat politicianul.

Sprijin politic și o petiție cu peste 55.000 de semnături

Inițiativa este susținută și de Manuela Schwesig, premierul landului Mecklenburg-Pomerania Occidentală și supraviețuitoare a cancerului de sân.

Potrivit acesteia, Germania se numără printre statele europene în care foștii pacienți oncologici întâmpină cele mai multe obstacole atunci când încearcă să își refacă viața.

„În alte țări ai dreptul să-ți faci din nou planuri ca de obicei: să-ți cumperi o casă, să-ți întemeiezi o familie. Alte țări europene au rezolvat această problemă de mult timp. Avem nevoie de o lege; angajamentele voluntare nu sunt suficiente”, a declarat Schwesig pentru grupul media Funke.

Sprijinul pentru proiect a venit și din partea liderului SPD și ministrului german al Finanțelor, Lars Klingbeil, care a învins cancerul la limbă.

„Oricine a învins cancerul trebuie să poată privi din nou liber spre viitor, atât din punct de vedere social, cât și economic”, a spus acesta.

În paralel, o petiție prin care se solicită adoptarea unei astfel de legi a strâns peste 55.000 de semnături.

Inițiativa aparține lui Tobias Burggraf, al cărui copil a fost diagnosticat cu cancer la vârsta de doi ani și jumătate. „După vindecare, viața începe - nu urmează un nou obstacol”, a declarat acesta.

Asigurătorii avertizează asupra riscurilor

Potrivit datelor citate de SPD dintr-un sondaj realizat de o organizație pentru drepturile pacienților, 77% dintre supraviețuitorii cancerului afirmă că s-au confruntat cu discriminare atunci când au încercat să încheie o asigurare privată.

Industria asigurărilor respinge însă ideea introducerii unor termene fixe.

Asociația Germană a Asigurătorilor (GDV) susține că firmele trebuie să poată evalua în continuare riscurile medicale pentru a menține costurile polițelor la un nivel sustenabil.

Directorul general al organizației, Jörg Asmussen, avertizează că pot exista recidive sau efecte pe termen lung ale tratamentelor.

„Chiar și după un tratament reușit, pot persista recidive, efecte pe termen lung ale terapiei sau probleme de sănătate de durată. De asemenea, poate exista un risc crescut de apariție a altor boli, în special a altor tipuri de cancer”, a declarat acesta.

Specialiștii contestă argumentele industriei

Susanne Weg-Remers, specialistă în cadrul Centrului German de Cercetare a Cancerului din Heidelberg, consideră că aceste temeri sunt exagerate.

Ea arată că, deși unele persoane dezvoltă ulterior alte tipuri de cancer, riscul nu este semnificativ mai mare decât în cazul populației generale.

„Dacă ai folosi cancerul ca argument, nu ți s-ar permite deloc să vinzi polițe de asigurare sau să acorzi împrumuturi”, a declarat cercetătoarea pentru publicația Süddeutsche Zeitung.

Organizațiile care reprezintă pacienții atrag atenția că actualele reguli îi afectează în special pe tinerii care au învins boala și care, din punct de vedere medical, au perspective foarte bune de viață.

Potrivit Fundației Germane pentru Tineri Adulți cu Cancer, în fiecare an sunt diagnosticate aproximativ 16.500 de persoane cu vârste între 18 și 39 de ani, precum și 2.100 de copii. Datorită progreselor medicale, peste 80% dintre aceștia pot fi vindecați.

Doar 11 state din UE oferă protecții legale

Societatea Europeană de Oncologie Medicală (ESMO) susține introducerea unui standard comun la nivelul Uniunii Europene, care să garanteze accesul echitabil la credite și asigurări pentru persoanele vindecate de cancer după o perioadă minimă de cinci ani de remisie.

Organizația avertizează că actualele diferențe legislative dintre statele membre generează „discriminare nejustificată”.

În prezent, doar 11 state membre ale Uniunii Europene au adoptat măsuri legale specifice care protejează supraviețuitorii de cancer împotriva discriminării financiare, în timp ce 16 state nu oferă protecții similare.

Germania încă transpune o directivă europeană care permite menținerea unor restricții timp de până la 15 ani după încheierea tratamentului și oferă protecții limitate în domeniul creditelor și asigurărilor.

În afara Uniunii Europene, Marea Britanie nu are o legislație obligatorie privind „dreptul de a fi uitat”, bazându-se în principal pe reguli voluntare. În schimb, Irlanda a adoptat în 2026 o lege care garantează condiții mai echitabile pentru foștii pacienți oncologici care solicită credite ipotecare.

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Editor : C.A.