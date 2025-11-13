Franța este în alertă aeriană după ce o dronă a survolat un convoi de tancuri Leclerc

Autoritățile franceze au deschis o anchetă după ce o dronă a survolat sediul poliției și o gară feroviară din apropiere, în Mulhouse, estul Franței, unde era staționat un tren care transporta tancuri Leclerc.

Potrivit raportului Le Monde, parchetul din Mulhouse a declarat că ancheta are ca scop identificarea pilotului sau a piloților responsabili.

Oficialii nu au stabilit încă dacă zborul a fost intenționat sau accidental.

Potrivit parchetului, incidentul a avut loc marți seara târziu, când un polițist a raportat că a auzit o dronă deasupra curții secției de poliție din Mulhouse.

Câteva minute mai târziu, o altă dronă a fost văzută deasupra depoului feroviar din apropiere, unde era staționat un convoi militar de tancuri Leclerc după întoarcerea de la exerciții.

Drona neiluminată a survolat zona de depozitare înainte de a dispărea.

Ancheta, condusă de departamentul de poliție din Mulhouse, acoperă posibile încălcări, inclusiv survolarea neautorizată a zonelor restricționate și operarea dronelor pe timp de noapte.

Incidentul urmează unui număr crescând de observații suspecte de drone deasupra unor situri sensibile din Franța și din întreaga Europă, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la o potențială supraveghere străină, potrivit raportului. Moscova a negat implicarea.

Alte cazuri asemănătoare

La începutul acestei săptămâni, o altă dronă a zburat ilegal peste fabrica de muniții Eurenco din Bergerac, care produce pulbere propulsivă pentru obuze.

„Era o dronă comercială, un model de tip DJI de dimensiuni moderate”, a declarat miercuri, în cadrul unei audieri parlamentare, lt. gen. Marc Le Bouil, comandantul apărării aeriene și operațiunilor aeriene ale Franței.

În septembrie, o bază franceză din Mourmelon, unde s-au antrenat soldații ucraineni, a fost de asemenea survolată de drone.

Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că recenta val de drone neidentificate deasupra Europei ar trebui să îi facă pe europeni să „simtă pericolul războiului” cu Rusia.

Scriind pe Telegram la începutul lunii octombrie, Medvedev a spus că „nu contează cine lansează aceste drone” peste instalații strategice din Germania, Danemarca, Norvegia și alte țări; punctul cheie era psihologic.

„Principalul lucru este ca europenii înguști la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Astfel încât să se teamă și să tremure ca animalele proaste dintr-o turmă condusă la abator”, a scris el.

