Vicepremierul României, Tánczos Barna, a vizitat Satul Olimpic de la Milano, unde s-a întâlnit cu sportivii români și cu membrii delegației, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Oficialul a transmis un mesaj de susținere înaintea competițiilor.

Tánczos Barna, vicepremier al României, a vizitat Satul Olimpic alături de Mihai Covaliu, preşedintele Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, şi de George Boroi, secretar general al COSR. Potrivit COSR, delegaţia a fost însoţită de Gabriela Dancău, Ambasador al României în Italia, vizita având ca obiectiv susţinerea sportivilor români şi dialogul direct cu membrii delegaţiei olimpice.

În cadrul vizitei, oficialii români s-au întâlnit cu Julia Sauter şi cu antrenoarea sa, Roxana Luca Hartmann, dar şi cu Liliana Dorneanu, coordonator Sat Olimpic Milano, discutând despre pregătirea sportivă, condiţiile din Satul Olimpic şi importanţa sprijinului instituţional pentru performanţă.

Vicepremierul a transmis și un mesaj video pe Facebook în care le mulțumește sportivilor și vorbește despre „cele trei valori ale olimpismului”.

„După ceremonia de deschidere de ieri, astăzi am vizitat Satul Olimpic pentru a le ura celor 29 de sportivi și staff-ului tehnic mult succes în competițiile care urmează și pentru a le mulțumi pentru efortul deosebit depus în ultimii ani pentru a se pregăti pentru această Olimpiadă de iarnă. Olimpismul nu înseamnă dor medalii, nu înseamnă doar câștigarea unor competiții: înseamnă spirit olimpic, înseamnă respect, înseamnă prietenie și înseamnă excelență. Sunt cele trei valori ale olimpismului și le mulțumim sportivilor și staff-urilor tehnice pentru modul în care reprezintă România la această competiție deosebit de frumoasă și importantă”, a transmis vicepremierul.

