Germania îl amenință voalat pe Donald Trump cu răspunsul NATO în cazul în care SUA vor prelua Groenlanda

Data publicării:
Greenland on globe
Groenlanda este cea mai mare insulă de pe Terra. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, informează Reuters.

Wadephul a făcut aceste declaraţii după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou că va prelua controlul asupra Groenlandei, o perspectivă care i-a alarmat pe aliaţii NATO şi a căpătat o nouă urgenţă după ce republicanul şi-a pus în practică ameninţările de a-l răsturna de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro.

Trump a declarat în repetate rânduri că doreşte să preia Groenlanda, o ambiţie exprimată pentru prima dată în 2019, în timpul primului său mandat.

Duminică, el a declarat pentru revista The Atlantic într-un interviu: "Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare".

Într-o discuţie cu reporterii în Lituania, Wadephul a declarat că Germania are întrebări cu privire la înlăturarea lui Maduro şi a subliniat că poporul venezuelean ar trebui să determine viitorul ţării în alegeri libere şi corecte, după ce Trump a spus că SUA vor conduce ţara.

În ceea ce priveşte Groenlanda, Wadephul a subliniat că aceasta face parte din Danemarca.

"Şi, din moment ce Danemarca este membră a NATO, Groenlanda va fi, în principiu, şi ea subiect al apărării NATO", a spus el. "Iar dacă există cerinţe suplimentare pentru consolidarea eforturilor de apărare privind Groenlanda, atunci va trebui să discutăm acest lucru în cadrul alianţei", a insistat şeful diplomaţiei germane, fără să detalieze natura acestor discuţii.

Şi guvernul german a apărat luni statutul Groenlandei de teritoriu autonom al Danemarcei şi a reiterat că frontierele nu pot fi modificate sau anexate prin forţă.

"Este perfect clar: Groenlanda este un teritoriu autonom care aparţine Danemarcei. Frontierele nu pot fi modificate prin forţă, teritoriile nu pot fi anexate prin forţă", a declarat purtătorul de cuvânt adjunct Sebastian Hille la conferinţa de presă regulată a guvernului, relatează EFE.

"Pentru noi, se aplică principiile dreptului internaţional, aşa cum sunt consacrate în Carta ONU, iar cancelarul federal a precizat acest lucru în repetate rânduri în trecut", a adăugat el.

Hille a subliniat că, în toate problemele legate de Groenlanda, Germania menţine un dialog strâns cu Danemarca, precum şi cu partenerii săi europeni, care împărtăşesc această poziţie.

Mai mult, el a indicat că în comunicarea Berlinului cu Washingtonul, "suntem clari în această privinţă".

