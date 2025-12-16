Live TV

Giorgia Meloni renunţă la planul de a vinde cadourile oficiale primite în timpul mandatului: casa de licitaţii aleasă e anchetată penal

Data actualizării: Data publicării:
G7 Leaders Summit - Day 3
Premierul italian Giorgia Meloni. Foto: Antonio Masiello/Getty Images

Planul premierului italian Giorgia Meloni de a vinde cadourile primite în timpul mandatului său a eşuat chiar înainte de prima lovitură de ciocan, după ce casa de licitaţii aleasă a fost implicată într-o anchetă penală, relatează Politico.

Bertolami Fine Art, selectată pentru a se ocupa de vânzare, este anchetată în cadrul unei investigaţii de lungă durată privind traficul ilegal de artefacte arheologice. Fondatorul şi proprietarul companiei a fost suspendat, potrivit presei italiene, din cauza acestui caz, scrie News.ro.

Procurorii susţin că o reţea de traficanţi a furat obiecte arheologice şi le-a valorificat prin case de licitaţii, inclusiv Bertolami, pentru a le pierde urma şi a le reintroduce pe piaţa legală de artă. Bertolami a negat în trecut orice faptă ilegală.

Biroul lui Meloni a declarat că premierul nu era la curent cu ancheta la momentul alegerii casei de licitaţii, menţionând că ancheta este supusă confidenţialităţii judiciare. Palazzo Chigi a declarat că a rupt legăturile cu casa de licitaţii imediat după ce detaliile cazului au fost relatate de Il Fatto Quotidiano.

Conform legii italiene, prim-ministrul nu poate păstra personal cadouri în valoare de peste 300 de euro primite de la lideri străini. Drept urmare, majoritatea acestor obiecte sunt depozitate într-o cameră securizată la Palazzo Chigi şi nu sunt expuse public. Nu există un inventar oficial.

Cu toate acestea, unele cadouri primite de Meloni au atras atenţia publicului, printre care o statuetă oferită de preşedintele argentinian Javier Milei şi un colier din diamante, aur şi cuarţ de Citrin, oferit în timpul unei vizite de stat în Uzbekistan, în ianuarie 2023, de către preşedintele Şavkat Mîrzioev.

Licitaţia, care a fost acum anulată, urma să strângă aproximativ 800.000 de euro, cea mai mare parte a veniturilor fiind destinată organizaţiilor caritabile. O parte mai mică era destinată acoperirii comisioanelor casei de licitaţii.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
meloni
Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la liderii lumii: Ce obiecte neobișnuite a primit în dar premierului Italiei
Roma, Blocchiamo Tutto sciopero per la Palestina contro il genocidio
Manifestație de amploare în Italia. Zeci de mii de persoane au protestat în stradă împotriva planurilor bugetare ale guvernului Meloni
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate. Răspunsul dat de Polonia
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Foto Getty Images
Cum a ajuns un tânăr italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova tocmai în Polonia: „Am căutat zboruri...”
Volodimir Zelenski a fost primit de papa Leon
Volodimir Zelenski a fost primit de papa Leon la reședința sa de vară. Urmează și o întâlnire cu Giorgia Meloni
Recomandările redacţiei
CONGRES_UDMR_010_INQUAM_Photos_Simion_Tataru-1536x1024
Tensiuni în Coaliție. Kelemen Hunor a discutat cu șeful PSD Sorin...
vladimir putin si donald trump
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
De ce a ajuns fostul ministru Răzvan Cuc în vizorul procurorilor DNA...
macron se imbratiseaza cu zelenski
Franța anunță condiția cea mai importantă pentru acceptarea planului...
Ultimele știri
Accident grav pe DN6: Un șofer urmărit de poliție a lovit mașini, stâlpi de electricitate și s-a oprit într-o gospodărie
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine azi la Digi24
Michelle și Barack Obama, întâlnire cu Rob și Michele Reiner în seara în care au fost găsiți morți. Mărturia fostei prime-doamne a SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Motivul pentru care supermarketurile din România nu au ferestre. Vei privi altfel magazinele de acum
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...