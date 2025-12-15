Live TV

Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la liderii lumii: Ce obiecte neobișnuite a primit în dar premierului Italiei

meloni
Giorgia Meloni și Javier Milei. Sursa foto: X

Giorgia Meloni scoate la licitație 270 de cadouri oferite de lideri mondiali. De-a lungul timpului, premierul Italiei a primit și daruri neobișnuite, precum pantofi din piele de piton, statuete cu oameni politici sau obiecte oferite de președinți și premieri precum Joe Biden, Javier Milei ori Narendra Modi. Vânzarea, estimată la aproximativ 800.000 de euro, va avea loc în scop caritabil.

Cadourile, evaluate la aproximativ 800.000 de euro, vor fi vândute celui mai mare ofertant de casa de licitații Bertolami Fine Art din Roma, a confirmat o sursă din cadrul instituției pentru The Guardian. Data licitației nu a fost încă stabilită, însă intenția este ca aceasta să aibă loc înainte de Crăciun, iar fondurile obținute să fie donate către diverse organizații caritabile.

Potrivit publicației Il Foglio, obiectele sunt depozitate într-o cameră de la etajul al treilea al Palatului Chigi, sediul guvernului italian. Meloni ar plănui, de asemenea, să scoată la licitație și cadouri primite de predecesorii săi, care stau nefolosite în aceeași încăpere de ani de zile.

Lista completă a cadourilor nu a fost făcută publică, însă au ieșit la iveală unele detalii în luna aprilie, când politicianul Francesco Bonifazi, din partea partidului centrist Italia Viva, a prezentat în parlament un document de 11 pagini cu toate cadourile declarate la Palatul Chigi. Acesta a ridicat semne de întrebare privind respectarea limitei legale de valoare. Conform legii, un prim-ministru nu poate păstra cadouri cu o valoare mai mare de 300 de euro.

Printre obiecte se numără o eșarfă oferită de premierul Albaniei, Edi Rama, cu ocazia împlinirii a 46 de ani de către Meloni, în luna ianuarie. Rama a îngenuncheat pentru a-i înmâna eșarfa atunci când cei doi s-au întâlnit la o reuniune privind securitatea energetică, la Abu Dhabi.

De asemenea, Meloni a primit o rochie tradițională din Kerala de la premierul Indiei, Narendra Modi, în timpul summitului G20 de la Bali, în noiembrie 2022, la o lună după ce lidera de extremă dreapta a preluat puterea. Printre cadouri se mai află o cutie cu bijuterii de la președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, precum și un set de ceai din porțelan și șase sticle de vin de la premierul Ungariei, Viktor Orbán.

Alte daruri includ un bol ceramic oferit de fostul președinte american Joe Biden, o tabletă de la președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, picturi în acuarelă din Republica Moldova, produse de machiaj, un skateboard și 15 covoare primite în timpul unor vizite în Libia și alte state arabe.

Printre cele mai neobișnuite cadouri se numără statueta oferită de Milei și pantofii din piele de piton albastră cu tocuri aurii, primiți de Meloni de la Kamel Al-Munajjed, directorul Consiliului de Afaceri Italo-Saudit.

Giorgia Meloni este creditată, mai ales de propriul său partid, Frații Italiei, cu faptul că a reușit să câștige respectul liderilor străini și să readucă Italia în prim-planul scenei internaționale.

