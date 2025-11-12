Jurnaliștii de la Kiev au publicat imagini din regiunea Donețk, cea mai puternic afectată de luptele intense din ultima perioadă. În clipul video publicat se poate vedea cum arată acum Mîrnohrad.

Rusia renunțat total la așa numitul „război chirurgical” și a ales să bombardeze ca în cel de-al Doilea Război Mondial orașele pe care vrea să le cucerească.

Întreaga atenție a generalilor ruși este îndreptată acum către Pokrovsk, un nod logistic extrem de important în logica războiului, atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina.

Astfel, forțele armate ale lui Putin bombardează până când nu mai rămâne piatră pe piatră orașele pe care vor să le cucerească.

Lista așezărilor care au devenit de nelocuit de la începutul războiului pare că se extinde în fiecare lună în care războiul continuă.

După ce orașe ca Bahmut sau Mariinka au fost șterse de pe fața pământului, acum pare că a venit rândul Mirnohradului. Această așezare din minieră avea peste 40.000 de locuitori înainte ca Putin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.

Acum locuitorii nu mai pot trăi acolo, iar toată munca lor de o viață este distrusă sistematic de bombardamentele rușilor.

În imaginile publicate pe rețelele sociale se poate observa cum o bombă tip FAB lansată de armata rusă pur și simplu distruge complet un fost bloc de locuințe.

Ironia tragică a sorții face ca numele orașului să fie tradus drept „Orașul păcii”.

Editor : A.R.