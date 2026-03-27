Încă un stat din UE vrea să interzică rețelele sociale pentru minori. „E aproape imposibil ca părinţii să controleze consumul copiilor”

Guvernul austriac va interzice utilizarea reţelelor de socializare de către copiii cu vârsta de până la 14 ani, conform unui acord la care s-a ajuns după negocieri îndelungate în cadrul coaliţiei, informează Reuters

Membrii cabinetului format din cele trei partide de la guvernare au anunțat că au ajuns la un acord privind principiul unei interdicții, menită să protejeze copiii de „algoritmi care creează dependență” și de conținutul care include abuzuri sexuale, dar nu au putut preciza când va intra în vigoare, iar modul de punere în aplicare a acesteia nu a fost încă stabilit. 

„Este aproape imposibil pentru părinţi să controleze consumul copiilor lor” pe aceste platforme, care sunt concepute pentru a-i face „cu bună ştiinţă dependenţi”, a notat vicecancelarul social-democrat Andreas Babler, într-o conferinţă de presă. 

Proiectul de lege pentru interdicția din Austria ar urma să fie elaborat până la sfârșitul lunii iunie, au declarat Babler și ministrul adjunct pentru digitalizare, Alexander Proell. 

Babler a mai spus că guvernul nu va enumera platformele individuale cărora li se va aplica interdicția, ci va decide în funcție de cât de mult dau dependență algoritmii acestora și dacă includ conținut precum „violența sexualizată”. 

În acelaşi timp, guvernul intenţionează să introducă o nouă materie obligatorie în programa şcolară, numită „Mass-media şi democraţie”, menită să ajute elevii să distingă între adevăr şi minciună şi să recunoască tentativele de influenţă antidemocratică, conform aceluiaşi proiect de lege. 

Mai multe ţări ale Uniunii Europene şi-au anunţat deja intenţia de a stabili un „majorat digital” pentru reţelele de socializare, ca Franţa, Spania şi Danemarca, în timp ce altele examinează acest lucru. 

Australia a introdus în decembrie o interdicție privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, fiind prima țară care a făcut acest lucru. 

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
2
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
3
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
4
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
mirabela gradinaru
5
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Te-ar putea interesa și:
adolescenți pe telefoane în parc
Marea Britanie începe un test cu sute de adolescenți pentru a vedea cum ar fi viața lor fără rețele sociale. Ce implică studiul
Femeie Moscova
Moscova vrea să folosească inteligența artificială pentru a impune un control absolut asupra postărilor rușior de pe rețelele sociale
copil care sta pe telefon
Accesul minorilor la rețele sociale: Două treimi dintre români sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime legale (sondaj Inscop)
Desperate guy staring at phone screen in misery symbolizing toxic social media overuse. Obsession and excessive information affecting the mental health, anxiety and depression. Camera B.
TikTok, în topul rețelelor sociale care dezinformează despre sănătatea mintală – studiu. Reacția platformei
Poliția Română
Ce a pățit un bărbat din Galați care a îndemnat pe Facebook la violențe contra polițiștilor. Limitele libertății de a posta orice
Recomandările redacţiei
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni...
robert fico ilie bolojan
Robert Fico, vizită în România. Ilie Bolojan: Ne dorim ca regiunea...
CHIANG MAI, THAILAND, MAR 18 , 2026 : Woman hand holding iPhone 17 with social networking service Telegram on the screen.
Aproape 2.000 de femei, șantajate cu imagini intime pe Telegram de...
violenta domestica
Legea femicidului poate face diferența dintre moarte și viață...
Ultimele știri
Reacția FRF după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
„Casa Rusă” din Cehia a fost atacată cu cocktailuri Molotov. Reacția MAE de la Moscova
Citește mai multe
