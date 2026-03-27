Încă un stat din UE vrea să interzică rețelele sociale pentru minori. „E aproape imposibil ca părinţii să controleze consumul copiilor”

Guvernul austriac va interzice utilizarea reţelelor de socializare de către copiii cu vârsta de până la 14 ani, conform unui acord la care s-a ajuns după negocieri îndelungate în cadrul coaliţiei, informează Reuters.

Membrii cabinetului format din cele trei partide de la guvernare au anunțat că au ajuns la un acord privind principiul unei interdicții, menită să protejeze copiii de „algoritmi care creează dependență” și de conținutul care include abuzuri sexuale, dar nu au putut preciza când va intra în vigoare, iar modul de punere în aplicare a acesteia nu a fost încă stabilit.

„Este aproape imposibil pentru părinţi să controleze consumul copiilor lor” pe aceste platforme, care sunt concepute pentru a-i face „cu bună ştiinţă dependenţi”, a notat vicecancelarul social-democrat Andreas Babler, într-o conferinţă de presă.

Proiectul de lege pentru interdicția din Austria ar urma să fie elaborat până la sfârșitul lunii iunie, au declarat Babler și ministrul adjunct pentru digitalizare, Alexander Proell.

Babler a mai spus că guvernul nu va enumera platformele individuale cărora li se va aplica interdicția, ci va decide în funcție de cât de mult dau dependență algoritmii acestora și dacă includ conținut precum „violența sexualizată”.

În acelaşi timp, guvernul intenţionează să introducă o nouă materie obligatorie în programa şcolară, numită „Mass-media şi democraţie”, menită să ajute elevii să distingă între adevăr şi minciună şi să recunoască tentativele de influenţă antidemocratică, conform aceluiaşi proiect de lege.

Mai multe ţări ale Uniunii Europene şi-au anunţat deja intenţia de a stabili un „majorat digital” pentru reţelele de socializare, ca Franţa, Spania şi Danemarca, în timp ce altele examinează acest lucru.

Australia a introdus în decembrie o interdicție privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, fiind prima țară care a făcut acest lucru.

