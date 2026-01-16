Italia intră oficial în competiția pentru Arctica. Guvernul Meloni lansează o misiune economică în nordul polar

Guvernul italian a anunțat adoptarea unei noi strategii pentru Arctica, marcând intrarea oficială a Romei în competiția geopolitică și economică pentru nordul polar. Ministrul de Externe Antonio Tajani a precizat că Italia va lansa o „misiune economică” în regiune, menită să deschidă oportunități pentru companiile italiene în domenii precum energia, apărarea și tehnologiile spațiale.

Guvernul de dreapta al Italiei, condus de premierul Giorgia Meloni, a prezentat vineri o nouă strategie comercială pentru regiunea arctică. Documentul a fost prezentat oficial la Roma de ministrul de Externe Antonio Tajani, ministrul Apărării Guido Crosetto și ministra Universităților și Cercetării, Anna Maria Bernini, și are drept obiectiv consolidarea cooperării în domeniul securității și deschiderea de oportunități economice în regiune.

Noua strategie reflectă importanța geopolitică și economică tot mai mare a nordului polar, într-un moment în care președintele american Donald Trump încearcă să își extindă influența asupra regiunii, inclusiv prin ideea de a achiziționa sau prelua Groenlanda de la Danemarca.

Într-un comunicat, Meloni a declarat că Italia este „perfect conștientă de cât de mult reprezintă această regiune a lumii un cadran strategic în echilibrele globale” și a promis că va continua să acționeze pentru a menține Arctica drept „o zonă de pace, cooperare și prosperitate”, relatează POLITICO.

Ea a adăugat că Arctica trebuie să devină „tot mai mult o prioritate pentru Uniunea Europeană și NATO”, cerând alianței militare transatlantice să dezvolte o prezență coordonată în regiune, pentru a „preveni tensiunile, a păstra stabilitatea și a răspunde interferențelor altor actori”.

Tajani a anunțat că va călători la Washington în următoarele săptămâni pentru a discuta despre materii prime cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu alți parteneri, precizând totodată că Italia va lansa „o misiune economică italiană în Arctica”.

„Atenția Europei și a Italiei față de Arctica nu s-a născut astăzi: am recunoscut întotdeauna importanța sa centrală”, a spus Tajani, adăugând că Roma analizează crearea unui grup de afaceri axat pe exporturi în sectoare precum apărarea, energia și spațiul. „Vrem să ne sprijinim companiile și să fim alături de ele, pentru că regiunea arctică este o prioritate pentru noi.”

Bernini a anunțat că Roma va găzdui, la începutul lunii martie, Forumul Arctic Circle Rome - Polar Dialogue, care va reuni antreprenori, companii din domeniul apărării, oameni de știință, cercetători și politicieni pentru a discuta despre regiune.

Noua atenție acordată Arcticii vine în contextul în care Danemarca și mai mulți aliați au anunțat săptămâna aceasta planuri de întărire a prezenței militare în Groenlanda, pe fondul retoricii tot mai intense a președintelui american Donald Trump privind revendicările SUA asupra teritoriilor arctice.

Pe de altă parte, Guido Crosetto a criticat desfășurările fragmentate de trupe la nivel național, pledând în schimb pentru o abordare coordonată sub egida NATO.

„Ministerul Apărării din Italia este concentrat de ceva timp asupra Arcticii, Marina, Forțele Aeriene și Armata desfășoară exerciții care nu au început astăzi și care, cu siguranță, nu au legătură cu trimiterea a 15 soldați în Groenlanda”, a spus el. „Imaginați-vă: 15 italieni, 15 francezi, 15 germani – mie îmi sună mai degrabă ca începutul unui banc. Cred că este în interesul nostru să menținem lumea occidentală unită, gândind întotdeauna în termenii NATO și ai ONU”.

Editor : M.I.