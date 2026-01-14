Exerciții militare în Groenlanda, după amenințările lui Trump. Suedia trimite ofițeri în regiunea arctică, la cererea Danemarcei

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunţat, într-o postare pe X, că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofiţeri ai armatei suedeze, trimişi la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare.

„Astăzi sosesc în Groenlanda ofiţeri ai forţelor armate suedeze. Fac parte dintr-un grup de mai multe ţări aliate”, a scris Kristersson pe X.

„Împreună vor pregăti paşii următori în cadrul exerciţiului danez Operaţiunea Arctic Endurance (Rezistenţa Arctică). La cererea Danemarcei, Suedia trimite personal al forţelor armate”, a precizat premierul.

Ştirea a fost făcută publică în aceeaşi zi în care Ministerul Apărării din Danemarca a anunţat că va creşte prezenţa militară pe teritoriul autonom danez în contextul tensiunilor cu SUA, al căror preşedinte, Donald Trump, vrea să pună stăpânire asupra insulei „de bună voie sau cu forţa”.

„Obiectivul este antrenarea capacităţii de a opera în condiţiile speciale din Arctic şi consolidarea amprentei Alianţei în Arctic în beneficiul atât a securităţii europene, cât şi a celei transatlantice”, a subliniat Ministerul Apărării de la Copenhaga.

Între activităţile posibile care se vor desfăşura anul acesta, se menţionează protecţia instalaţiilor esenţiale pentru societate, sprijinul autorităţilor (inclusiv poliţia), primirea trupelor aliate, desfăşurarea de avioane de vânătoare şi misiuni militare pentru marină.

În ultimele zile, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat deja necesitatea de a consolida prezenţa aliată pe insula arctică, în timp ce mai multe ţări europene, precum Germania şi Regatul Unit, au luat în considerare posibilitatea de a folosi această formulă pentru a linişti presupusa îngrijorare a lui Donald Trump cu privire la siguranţa Groenlandei în faţa Rusiei şi a Chinei, motiv pe care îl invocă pentru a justifica necesitatea unei anexări.

Ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen şi omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt s-au întâlnit miercuri la Casa Albă cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, într-o reuniune găzduită de vicepreşedintele JD Vance.

Editor : C.L.B.