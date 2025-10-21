Live TV

Lidera extremei drepte din Germania îl felicită pe Viktor Orban pentru organizarea potențialei întâlniri dintre Trump și Putin

Data actualizării: Data publicării:
Alice Weidel
Foto: Alice Weidel, președintele național AfD / Sursa foto: Profimedia Images

Alice Weidel, copreşedinta partidului german de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), a salutat propunerea pentru un summit între preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta cu privire la războiul dus de Moscova în Ucraina.

"Nu există un loc mai bun în lume decât Budapesta pentru a discuta despre cum poate fi obţinută pacea în Europa şi cum poate fi prevenită şi depăşită o altă divizare a continentului nostru", a declarat Weidel luni într-un discurs susţinut în capitala ungară.

Afirmaţiile sale survin după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a oferit mai devreme luna aceasta să găzduiască o astfel de întâlnire.

Weidel l-a felicitat pe Orban pentru că "nu a fost descurajat în eforturile sale de pace şi reconciliere". Ea a adăugat că, dacă un summit Trump-Putin la Budapesta va avea loc "curând", acest lucru va fi "cea mai bună dovadă a faptului că Ungaria este pe calea cea bună".

Înainte de discursul său la Institutul Secolului al XXI-lea (XXI. Szazad Intezet), Viktor Orban a primit-o pe Alice Weidel la Parlamentul ungar.

În discursul său, Weidel a salutat de asemenea Revoluţia ungară din 1956 împotriva regimului stalinist controlat de la Moscova. La acea dată, Ungaria a luptat împotriva "puterii copleşitoare a opresorilor săi pentru libertatea sa", a spus ea, însă fără a menţiona că trupele sovietice au zdrobit revolta sau că astăzi Rusia şi liderul de la Kremlin invocă pretenţiile de dominaţie ale Uniunii Sovietice.

Trump şi Putin au convenit săptămâna trecută la telefon ca Budapesta să fie locul summitului lor. Deocamdată, nu a fost stabilită nicio dată pentru această întâlnire.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu este aşteptat să participe la aceste discuţii.

Viktor Orban menţine bune relaţii atât cu Putin, cât şi cu Trump şi a avut mai multe întrevederi cu Alice Weidel la Budapesta.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
2
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
3
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
5
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Conservele lui Putin”. Cum îi face biroul de propagandă loc în...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Guvernul se împrumută masiv: deficit la buget de 103 miliarde de lei...
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei Președintelui Coreei, Kang Hoon Sik. Despre ce au discutat cei doi oficiali
Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta
România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale. Șeful Direcției de Poliție Rutieră: „Totul pleacă de la educație”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Friederich Merz
Friedrich Merz declară război total extremei drepte: „Acest partid vrea în mod deschis o altă țară”
Cabinet meeting of the Federal Government
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz
casa alba press secretary Karoline Leavitt holds a briefing in Washington
Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la întrebarea unui jurnalist: „Maică-ta a ales-o”
Viktor Orban
De ce întâlnirea Trump-Putin e considerată de Orban o „justificare” pentru viziunea sa politică: „Nu e despre noi, e despre pace”
Posibilul traseu al avionului lui Putin, „Kremlinul zburător”. Foto- AIRLIVE
Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta, fără probleme privind sancțiunile
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”