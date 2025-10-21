Lidera extremei drepte din Germania îl felicită pe Viktor Orban pentru organizarea potențialei întâlniri dintre Trump și Putin

Alice Weidel, copreşedinta partidului german de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), a salutat propunerea pentru un summit între preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta cu privire la războiul dus de Moscova în Ucraina.

"Nu există un loc mai bun în lume decât Budapesta pentru a discuta despre cum poate fi obţinută pacea în Europa şi cum poate fi prevenită şi depăşită o altă divizare a continentului nostru", a declarat Weidel luni într-un discurs susţinut în capitala ungară.

Afirmaţiile sale survin după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a oferit mai devreme luna aceasta să găzduiască o astfel de întâlnire.

Weidel l-a felicitat pe Orban pentru că "nu a fost descurajat în eforturile sale de pace şi reconciliere". Ea a adăugat că, dacă un summit Trump-Putin la Budapesta va avea loc "curând", acest lucru va fi "cea mai bună dovadă a faptului că Ungaria este pe calea cea bună".

Înainte de discursul său la Institutul Secolului al XXI-lea (XXI. Szazad Intezet), Viktor Orban a primit-o pe Alice Weidel la Parlamentul ungar.

În discursul său, Weidel a salutat de asemenea Revoluţia ungară din 1956 împotriva regimului stalinist controlat de la Moscova. La acea dată, Ungaria a luptat împotriva "puterii copleşitoare a opresorilor săi pentru libertatea sa", a spus ea, însă fără a menţiona că trupele sovietice au zdrobit revolta sau că astăzi Rusia şi liderul de la Kremlin invocă pretenţiile de dominaţie ale Uniunii Sovietice.

Trump şi Putin au convenit săptămâna trecută la telefon ca Budapesta să fie locul summitului lor. Deocamdată, nu a fost stabilită nicio dată pentru această întâlnire.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu este aşteptat să participe la aceste discuţii.

Viktor Orban menţine bune relaţii atât cu Putin, cât şi cu Trump şi a avut mai multe întrevederi cu Alice Weidel la Budapesta.

Editor : A.R.