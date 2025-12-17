Linia de apărare baltică: Estonia a început construcţia primelor buncăre la graniţa cu Rusia

Estonia a început săptămâna trecută construcţia primelor cinci buncăre la graniţa cu Rusia, ca parte a unei aşa-numite linii de apărare baltice, a anunţat miercuri Centrul eston pentru investiţii în apărare.

În etapa a doua, care va fi implementată pe parcursul lunilor următoare, vor fi construite alte 23 de buncăre, iar până la sfârşitul anului 2027 ar trebui să se realizeze construcţia a circa 600 de adăposturi subterane în nord-estul şi sud-estul Estoniei, ţară care împreună cu celelalte două state baltice foste republici sovietice, Lituania şi Letonia, menţin relaţii dificile cu Moscova şi s-au remarcat printre cele mai înverşunate susţinătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia.

În cadrul aceleiaşi linii defensive baltice va începe în viitorul apropiat construcţia primei secţiuni de 3,4 kilometri a unei tranşee antitanc, care în final va avea o lungime de circa 40 de kilometri.

Un colonel eston, Ainar Afanasiev, a subliniat importanţa alegerii cu atenţie a amplasamentelor pentru buncăre şi tranşee, astfel încât acestea să fie adaptate terenului şi planurilor de apărare ale armatei.

El a adăugat că scopul principal al buncărelor este de a proteja soldaţii estoni în faţa loviturilor directe ale obuzelor de calibrul 152 mm folosite de artileria rusă, în cazul unei ipotetice confruntări militare cu Rusia.

Vladimir Putin a declarat la începutul lunii că Rusia nu doreşte un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste ţări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut săptămâna trecută statelor Alianţei să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare, astfel încât să fie pregătite pentru un conflict militar „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”.

