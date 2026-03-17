Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat marți că Franța este pregătită să participe la o misiune de escortă a petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, odată ce tensiunile cu Orientul Mijlociu vor scădea. Replica președintelui SUA, Donald Trump nu s-a lăsat așteptată: Macron „va părăsi funcția foarte curând, așa că vom vedea”, anunță Sky News.

Într-o ședință de cabinet dedicată apărării și securității naționale, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Franța nu va participa la operațiuni militare de „deschidere sau eliberare” a Strâmtorii Ormuz în contextul actual, dar este pregătită să contribuie la o misiune de escortă a navelor „odată ce situația se va calma”.

„Cu toate acestea, odată ce bombardamentele vor înceta și situația se va stabiliza – folosim acest termen în sens larg – vom fi gata să ne asumăm responsabilitatea pentru un sistem de escortă, alături de alte națiuni”, a explicat Macron.

El a subliniat că o astfel de operațiune necesită „angajament politic, tehnic și operațional cuprinzător”, implicând transportatori maritimi, asigurători și coordonare cu toate părțile interesate, inclusiv Iranul.

Comentariile vin după ce mai mulți aliați europeni ai Statelor Unite s-au distanțat de ideea unei prezențe militare în strâmtoare, rută strategică pentru transportul global de petrol.

Întrebat despre declarațiile lui Macron, președintele Donald Trump a declarat: „Va părăsi funcția foarte curând, așa că vom vedea”, făcând referire la apropiatele alegeri prezidențiale din Franța, din 2027, care marchează ultimul an complet al mandatului lui Macron.

Citește și: Israelul a „câștigat” războiul cu Iranul, susține ministrul de Externe al țării: „Vom continua până când misiunea va fi îndeplinită”

