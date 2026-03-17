Live TV

Video Macron: Franța se va alătura misiunii de escortă a navelor din Strâmtoarea Ormuz când situația se va „calma”. Ce replică i-a dat Trump

Data publicării:
Emmanuel Macron și Donald Trump
Foto: Profimedia

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat marți că Franța este pregătită să participe la o misiune de escortă a petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, odată ce tensiunile cu Orientul Mijlociu vor scădea. Replica președintelui SUA, Donald Trump nu s-a lăsat așteptată: Macron „va părăsi funcția foarte curând, așa că vom vedea”, anunță Sky News.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o ședință de cabinet dedicată apărării și securității naționale, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Franța nu va participa la operațiuni militare de „deschidere sau eliberare” a Strâmtorii Ormuz în contextul actual, dar este pregătită să contribuie la o misiune de escortă a navelor „odată ce situația se va calma”.

„Cu toate acestea, odată ce bombardamentele vor înceta și situația se va stabiliza – folosim acest termen în sens larg – vom fi gata să ne asumăm responsabilitatea pentru un sistem de escortă, alături de alte națiuni”, a explicat Macron.

El a subliniat că o astfel de operațiune necesită „angajament politic, tehnic și operațional cuprinzător”, implicând transportatori maritimi, asigurători și coordonare cu toate părțile interesate, inclusiv Iranul.

Comentariile vin după ce mai mulți aliați europeni ai Statelor Unite s-au distanțat de ideea unei prezențe militare în strâmtoare, rută strategică pentru transportul global de petrol.

Întrebat despre declarațiile lui Macron, președintele Donald Trump a declarat: „Va părăsi funcția foarte curând, așa că vom vedea”, făcând referire la apropiatele alegeri prezidențiale din Franța, din 2027, care marchează ultimul an complet al mandatului lui Macron.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Zelenski avertizează: Rusia și Iran folosesc inteligența artificială pentru a „ucide ieftin”: „Sunt frați în ură”
UE vrea să reia procesul de ratificare a acordului comercial cu SUA, în pofida semnalelor contradictorii de la Washington
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului Justiției, proiect asumat în programul de guvernare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
El este unul dintre cei mai credincioși jucători din România. Ce face de fiecare dată când ieste din casă
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
Adevărul
Cum reușește Iranul să riposteze în continuare? Strategia „apărării în mozaic” învățată din căderea lui...
Playtech
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe...
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Ministerul Apărării pune la îndoială reforma centrelor militare județene: „Poate conduce la scăderea...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026