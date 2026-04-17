Manifestație cu mii de participanți la Lisabona: portughezii sunt nemulțumiți de reforma codului muncii

Mii de oameni au ieşit în stradă vineri la Lisabona, la apelul principalei confederaţii sindicale din Portugalia, pentru a protesta față de propunerea de reformă a codului muncii, susţinută de guvernul minoritar de dreapta, informează AFP.

„Creşteri salariale da, precaritate nu!”, au scandat manifestanţii, care au mers spre parlament, într-o zi de mobilizare marcată şi de o grevă a funcţionarilor publici afiliaţi Confederaţiei generale a muncitorilor portughezi (CGTP), apropiată de Partidul Comunist, notează Agerpres.

De luni bune, guvernul prim-ministrului Luis Montenegro încearcă să ajungă la un compromis privind reforma sa cu reprezentanţii angajatorilor şi ai celeilalte confederaţii sindicale, UGT - din punct de vedere istoric mai moderată -, dar până acum fără succes.

Dacă actualele discuţii nu vor duce la un acord „în zilele următoare”, ministra Maria do Rosario Palma Ramalho a reafirmat joi intenţia guvernului de a supune propunerea sa parlamentului, unde executivul nu deţine majoritatea absolută.

Indiferent de rezultatul negocierilor cu partenerii sociali, guvernul va trebui apoi să obţină sprijinul fie al opoziţiei socialiste, fie al partidului de extremă dreapta Chega, ambele fiind deja foarte critice faţă de planul de reformă dezvăluit vara trecută.

Guvernul prim-ministrului Luis Montenegro a prezentat atunci un proiect preliminar de circa o sută de măsuri menite să simplifice procedurile de concediere, să crească flexibilitatea timpului de lucru şi să extindă cerinţele minime de serviciu în timpul grevelor. Pentru a se opune celor aproximativ o sută de măsuri incluse în această reformă, cele două sindicate au organizat împreună o grevă generală în decembrie, prima în 12 ani.

„Această reformă reprezintă o ameninţare la adresa locurilor de muncă şi a dreptului la grevă şi pune în pericol viitorul copiilor şi nepoţilor noştri”, şi-a exprimat îngrijorarea Vitor Paulos, un şofer în vârstă de 62 de ani care a manifestat vineri pe străzile din Lisabona.

„Cu creşterea costului vieţii, guvernul le ia drepturi esenţiale oamenilor care deja se luptă să se descurce”, a declarat pentru AFP Fernanda Jorge, o angajată municipală în vârstă de 55 de ani.

