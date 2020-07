Marea Britanie amână următoara fază de relaxare și introduce restricții în unele zone

Marea Britanie amână cu două săptămâni următoara fază de relaxare. Anunțul a fost făcut de premierul Boris Johnson, potrivit căruia restricțiile pot fi prelungite și după 15 august, dacă nu scade curba infectărilor.

Teatrele și caziourile rămân închise, nici concerte nu se pot organiza, iar la nunți de exemplu, nu pot fi mai mult de 30 de invitați.

De asemenea, vor fi mai mulți polițiști în spații publice pentru a verifica dacă sunt respectate deciziile privind purtarea măștilor de protecție.

În nordul Angliei vor fi introduse noi restricții pentru că acolo sunt cele mai îngrijorătoare focare, dar șeful guvernului de la Londra susține că nu va fi o carantină totală, ca lunile trecute.

Boris Johnson, premierul Marii Britanii: Raportul săptămânal al Biroului Național de Statistică arată că rata de răspândire a virusului în Anglia este posibil să crească pentru prima dată din luna mai. Aproximativ un om din 1.500 este infectat, în comparație cu 1 la 1.800 la 15 iulie și 1 la 2.000 în a doua jumătate a lunii iulie. BNS estimează de asemenea că avem acum 4.900 de infectări pe zi, față de 3.000 la 15 iulie.

Matt Hancock, ministrul britanic al Sănătății: Am analizat datele și din nefericire vedem anumite regiuni din nordul Anglie cu o creștere a cazurilor de coronavirus. De azi de la miezul nopții, interzicem întruniri în reședințe private, în interior. Am luat această decizie cu greutate, dar din nefericire este necesară pentru că am văzut că întrunirile din reședințe private nu țin cont de distanțarea fizică, una dintre cauzele creșterii ratei de infectare cu coronavirus.

