Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor”. Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană.

„Podurile și drumurile sunt alese ținând cont de amplasarea obstacolelor naturale și de importanța lor strategică pentru sistemul de apărare al Lituaniei”, a explicat reprezentantul autorităților militare. În cazul unui conflict armat cu Rusia, podurile din apropierea frontierei ar fi mai ușor de distrus, ceea ce ar ajuta la blocarea mișcării forțelor militare inamice, au adăugat forțele armate lituaniene.

Lucrările de minare a podurilor se desfășoară în conformitate cu deciziile adoptate în iulie anul trecut privind consolidarea frontierelor Lituaniei. Militarii notează că, în prezent, în cadrul planului de creare a unei linii de fortificații în apropierea frontierei, au fost create câteva zeci de puncte de depozitare a barierelor antitanc și a altor bariere, și se desfășoară lucrări de plantare a copacilor pentru protejarea drumurilor cheie și adâncirea canalelor de irigații, care vor servi drept tranșee și bariere antitanc suplimentare.

„Forțele armate lituaniene au adoptat întotdeauna aceeași poziție: în primul rând, amenințarea din partea Rusiei rămâne neschimbată pe termen lung. Acesta este unul dintre aspectele negative cu care statul lituanian se confruntă de sute de ani și, cel mai probabil, se va confrunta și în continuare”, a declarat maiorul Gintautas Čiūnis, șeful Centrului pentru relații cu mass-media al Forțelor Armate Lituaniene.

Săptămâna trecută s-a aflat că Lituania a ieșit oficial din Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal. Vilnius, împreună cu Finlanda, intenționează să înceapă producția acestui tip de arme începând cu 2026, atât pentru propriile nevoi, cât și pentru Ucraina. Potrivit vice-ministrului apărării naționale al țării, Karolis Aleksa, se preconizează că pentru aceste scopuri vor fi alocate „sute de milioane de euro”.

La începutul lunii, Defense News a raportat că Estonia a început instalarea de buncăre de beton de-a lungul frontierei cu Rusia, în sud-estul țării. Aceste structuri vor constitui prima linie dintr-o rețea de 600 de adăposturi, create cu scopul de a consolida flancul estic al Uniunii Europene și al NATO.

