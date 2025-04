Mesaje secrete de pe obeliscul egiptean din Paris au fost descifrate. Ce spun ele despre faraonul Ramses al II-lea

Un egiptolog francez a decodificat ceea ce spune că sunt șapte mesaje secrete în hieroglifele de pe Obeliscul Luxor, monumentul egiptean vechi de 3.000 de ani aflat în Place de la Concorde din centrul Parisului, potrivit The Times.

Jean-Guillaume Olette-Pelletier, un specialist în criptologie hieroglifică la Universitatea Sorbona, a decodat inscripții și imagini pe monolitul de granit roșu de 22,5 metri înălțime care pot fi citite împreună ca mesaje care proiectau puterea faraonului Ramses al II-lea.

Unul, de pe fața de vest, conceput pentru a fi văzut doar de aristocrații care treceau cu bărci pe Nil, este „un adevărat mesaj de propagandă privind suveranitatea absolută a lui Ramses”, a spus cercetătorul în vârstă de 37 de ani.

Unul dintr-o pereche râvnită de Napoleon Bonaparte în 1798 după ce a invadat Egiptul, obeliscul a fost dat Franței de Pașa Muhammed Ali, conducătorul Egiptului otoman, în 1830. A fost ridicat în 1836 în piața care a fost casa principalei ghilotine în timpul Revoluției Franceze.

Hieroglifele egiptene - imagini sculptate și simboluri care sunt strămoșii sistemelor de scriere moderne - au fost traduse în anii 1820, pe baza descoperirilor făcute de Jean-François Champollion, un egiptolog, în lucrarea sa de descifrare a pietrei Rosetta - stela limbilor greacă și egipteană care a fost confiscată de britanici de la francezi, în 1801, în Egipt și dusă la British Museum în 1802.

Cu toate acestea, Olette-Pelletier a crezut că există mesaje ascunse în inscripții și a început să le examineze în plimbările zilnice în jurul obeliscului în timpul pandemiei. Schelele de pe monumentul care a fost ridicate în timpul renovărilor înainte de Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 i-au permis să studieze indicii vitale aproape de vârf.

Adunând semne și forme, el a observat puzzle-uri și jocuri de cuvinte, cum ar fi citind simboluri pe orizontală, nu în direcția verticală a inscripției hieroglifice, a spus el.

„Am înțeles că obeliscul conținea mai multe criptograme hieroglifice”, a declarat el revistei Sciences et Avenir. „Numai nobilimea intelectuală era capabilă să înțeleagă mesajele ascunse, care erau considerate a fi un limbaj al zeilor.”

Scopul codului era să întărească mesajul că Ramses al II-lea a fost ales de zei și avea moștenire divină, un descendent direct al zeilor Amon-Re și Maat.

Potrivit lui Olette-Pelletier, un avertisment spune: „Bărbații trebuie să aducă ofrande fără încetare divinităților pentru a-și calma forța vitală uneori distructivă”. Ideea de distrugere este transmisă de un corn de taur.

„În limba noastră scrisă, facem o distincție între text și imagine. Aceste noi descoperiri ne amintesc că pentru egipteni erau una și aceeași”, a spus el.

Obeliscul Luxor, care datează din cca. 1.300 î.Hr., este unul dintre cele două care au fost sculptate în timpul domniei lui Ramses al II-lea pentru a sta de fiecare parte a portalului Templului Luxor. Au fost cioplite dintr-o singură bucată de granit, extrase în cariera din Aswan și aduse pe Nil cu șlepuri.

Obeliscul din stânga a fost dat și Franței, dar rămâne la locul inițial. Conducătorul otoman intenționase să le dea Marii Britanii, dar a fost convins de un diplomat francez să favorizeze Franța.

Descoperirile lui Olette-Pelletier, raportate de presa franceză, urmează să fie publicate în detaliu în ENiM (Egypt of the Nile and Mediterranean), un jurnal francez de egiptologie din Montpellier.

Editor : Ș.R.