Mesajul lui Volodimir Zelenski de Ziua Independenței Moldovei. Ce i-a transmis Maiei Sandu

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova, în care îşi exprimă solidaritatea şi dorinţa unui parcurs proeuropean comun.

„Felicit sincer pe preşedinta Maia Sandu şi poporul moldovean cu ocazia Zilei Independenţei”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X, într-un mesaj postat în ucraineană, română şi engleză. „Apreciem foarte mult cooperarea strânsă dintre ţările noastre”, transmite liderul de la Kiev.

„Ţările din regiunea noastră sunt strâns legate între ele şi împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa. Exact asta facem”, subliniază preşedintele ţării aflate în război.

În final, el arată că direcţia europeană este singura viabilă şi sugerează păstrarea unui demers comun în acest sens: „Nu uităm: numai împreună, într-o Europă unită, putem garanta securitatea şi un trai decent pentru toţi oamenii noştri”, scrie Zelenski.

Republica Moldova şi Ucraina şi-au lansat aproape concomitent demersurile pentru aderarea la UE, la scurt timp după ce Rusia a invadat teritoriul ucrainean, în 2022.