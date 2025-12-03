Live TV

Ministrul Apărării din Ungaria: Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar. „1.000 de combatanți, scoși din luptă zilnic”

Data actualizării: Data publicării:
Kristóf Szalay-Bobrovniczky
Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul Apărării din Ungaria. Foto: Profimedia

Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul maghiar al Apărării, a afirmat că Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar, reiterând opiniile pe care le-a exprimat încă de anul trecut cu privire la război și la poziția guvernului său.

Conform agenției Telex.hu Szalay-Bobrovniczky a menționat că „atâta timp cât războiul deschis continuă la graniță, probabilitatea unei escaladări deliberate sau accidentale este mare, ceea ce pune în pericol și poporul maghiar”.

Ministrul maghiar al apărării a afirmat că pacea poate fi obținută numai prin mijloace diplomatice. El a susținut că eforturile SUA de a instaura pacea sunt subminate de liderii Uniunii Europene, care încearcă să le saboteze și vor face totul pentru a se asigura că războiul continuă.

„Ungaria continuă să fie de partea păcii”, a adăugat el.

Citând propriile date, ministrul Apărării a afirmat în continuare că aproximativ 1.000 de combatanți sunt scoși din luptă în fiecare zi, dintre care un sfert sunt uciși în luptă. Unele drumuri sunt impracticabile, iar „prăbușirea agriculturii ucrainene”, care a fost criticată dur anterior de guvern, are, de asemenea, un impact negativ asupra maghiarilor.

Szalay-Bobrovniczky a afirmat, de asemenea, că forțele ucrainene au o capacitate de luptă de 40 %, în timp ce forțele armate ruse au o capacitate de 70 %, concluzionând că „Ucraina a pierdut acest război din punct de vedere militar”.

Editor : Sebastian Eduard

Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Ultimele știri
Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei
Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest: „Nu prezintă risc de fugă”
Spitale din București, gata să preia pacienți din Prahova. Rogobete: „Situația este sub o formă de alertă de sănătate publică”
