Live TV

Ministrul finlandez al Apărării critică politica Beijingului. „China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina”

Data publicării:
Antti Hakkanen și Antony Blinken.
Antti Hakkanen și Antony Blinken. Foto: Profimedia

China alimentează masivefortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al Apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO, informează AFP.

Potrivit ministrului finlandez, cooperarea Chinei a mers atât de departe, încât această ţară finanţează astăzi masiv efortul de război al Rusiei" în Ucraina.

Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale. India, desigur, aduce o finanţare prin alte mijloace, însă China o face deliberat, a declarat ministrul la finalul unei reuniuni cu omologii săi din ţările nordice, la Helsinki.

New Delhi contribuie la bugetul Rusiei prin achiziţionarea de petrol rus. Însă, potrivit lui Hakkanen, Beijingul furnizează componente militare, cooperează cu industria de apărare şi organizează exerciţii militare comune şi alte activităţi de anvergură în Arctica, Antarctica, Indo-Pacific şi regiunile europene. O provocare importantă pentru Alianţa Atlantică, potrivit lui, dar pe care ea ar trebui să o poată depăşi.

În consecinţă, ţările nordice îşi întăresc cooperarea militară pentru a înfrunta viitoarele ameninţări, susţinând totodată capacităţile NATO pe Flancul Nordic, a continuat ministrul finlandez.

Astăzi, am discutat despre utilizarea a 250 de avioane de vânătoare ale forţelor aeriene nordice ca o forţă unificată, a precizat Hakkanen.

Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegia şi Danemarca preconizează o triplare a producţiei lor de muniţii şi dezvoltarea de coridoare de mobilitate pentru echipamentele militare din regiune.

Finlanda, care împarte cu Rusia o frontieră de 1.340 de km, a pus capăt deceniilor de nealiniere în materie militară, aderând la NATO în 2023, la un an după ce Rusia a invadat Ucraina.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
1
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
2
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
sediul Curtea Europeană de Justiție
4
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
5
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Digi Sport
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
United,States,Of,America,,Ukraine,And,Russia,Wavy,Fabric,Flag.
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a...
donald trump
Cum îl apără Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la...
Ultimele știri
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după informațiile privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos
Țara europeană care ar reprezenta un pericol pentru Germania, conform unui lider AfD. Ce a spus acesta despre Rusia
Parlamentul francez a votat suspendarea reformei pensiilor propusă de Macron. Ce prevedea legea în legătură cu vârsta de pensionare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
JPN: Sanae Takaichi appointed as the 104th Prime Minister
Declarațiile premierului japonez Sanae Takaichi despre Taiwan au stârnit furia Chinei: Beijingul acuză o „interferență brutală”
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România: 5.000 de militari, 1.200 de blindate și zeci de avioane mobilizate
Chinese yuan, a background
Moneda chineză, colacul de salvare pentru economia lui Putin. Rusia lansează primele obligațiuni în yuani
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani. Când au început discuțiile
Xi Jinping Receives The Kings, Philip Vi And Letizia, In A Ceremony At The Great People'S Palace, Beijing, China - 12 Nov 2025
O mare economie europeană își îndreaptă privirile către China. Regele a fost primit cu fast de către Xi Jinping
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai +...
Fanatik.ro
Cornel Dinu, ultimele detalii despre starea sa de sănătate chiar de pe patul de spital: „Mi-au pus 12...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro...
Adevărul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru...
Playtech
Are sau nu dreptul angajatorul să te concedieze după ce revii din concediul de creștere copil. Ce spune legea
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Un pilot fără calificare a zburat luni de zile cu pasageri prin Europa după ce și-a falsificat certificatele
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...