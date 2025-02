Ministrul german al apărării reacționează la criticile aduse Europei de JD Vance: „Nu este acceptabil”

„Dacă l-am înțeles corect, el compară părți ale Europei cu regimuri autoritare. Acest lucru nu este acceptabil”, a spus ministrul german al apărării, Boris Pistorius, potrivit Reuters, ca reacție la criticile aduse de vicepreședintele american JD Vance statelor europene și liderilor politici pe care îi acuză că cenzurează libertatea de exprimare şi subminează valorile democratice.

„Războiul Rece i-a poziționat pe apărătorii democrației împotriva unor forțe mult mai tiranice pe acest continent și gândiți-vă la partea din acea luptă care i-a cenzurat pe disidenți, care a închis biserici, care a anulat alegeri. Au fost ei băieții buni? Cu siguranță că nu. Și slavă Domnului că au pierdut Războiul Rece. Au pierdut pentru că nu au apreciat și nu au respectat toate binecuvântările extraordinare ale libertății”, a spus JD Vance în cadrul discursului susținut la Conferința de securitate de la Munchen.

El a adăugat ulterior: „Și, din păcate, când mă uit la Europa de astăzi, uneori nu este atât de clar ce s-a întâmplat cu unii dintre câștigătorii Războiului Rece”.

Mai mult, JD Vance a făcut și referire la poziţia unui fost comisar european care a salutat decizia anulării alegerilor prezidenţiale din România, decizie despre care Vance a spus că a fost luată „pe baza unor suspiciuni şubrede ale unei agenţii de informaţii” şi în urma unor presiuni externe.

El nu a precizat numele fostului comisar european la care s-a referit, dar acesta pare a fi Thierry Breton, care, într-un interviu acordat luna trecută postului BFMTV/RMC, a sugerat posibilitatea anulării alegerilor din Germania, după modelul României în urma acuzaţiilor de influenţare a procesului electoral prin reţeaua de socializare TikTok la alegerile prezidenţiale din noiembrie.



„Să ne păstrăm sângele rece şi să impunem aplicarea legilor noastre atunci când acestea riscă să fie eludate (...) Am făcut-o în România şi va trebui evident să o facem şi în Germania dacă este necesar”, a spus fostul comisar european în acel interviu, potrivit Agerpres.



Înaintea discursului de Conferinţa de Securitate de la Munchen, J.D. Vance a acordat publicaţiei Wall Street Journal un interviu în care a acuzat politicienii europeni mainstream că folosesc în vocabular în stil sovietic prin care exagerează interferenţa Rusiei în politica internă a ţărilor lor.



Vicepreşedintele american le-a cerut liderilor europeni în acelaşi interviu să accepte ascensiunea partidelor antisistem, să ia măsuri dure împotriva migraţiei ilegale şi să îmbrăţişeze valorile conservatoare tradiţionale.



El a reluat aceste idei şi în discursul susţinut la Munchen. În acest discurs, foarte aşteptat după iniţiativa preşedintelui american Donald Trump de lansare a negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, J.D. Vance a abordat doar în treacăt acest subiect, surprinzându-şi auditoriului prin axarea unei mari părţi a intervenţiei sale pe criticile la adresa statelor UE, pe care le-a acuzat de îngrădirea libertăţii de exprimare şi cenzură mediatică.



Or, administraţia lui Donald Trump „va lupta” pentru a apăra libertatea de exprimare, a avertizat J.D. Vance, amintind că „la Washington, există un nou şerif în oraş”.



„Nu trebuie să ne temem de poporul nostru, chiar dacă el exprimă opinii care nu convin leadershipului”, întrucât „nicio democraţie” nu va supravieţui „spunându-le milioanelor de votanţi că gândurile, temerile, cererile lor nu sunt valide sau că nici măcar nu pot fi luate în considerare”, a explicat Vance.



El a estimat în intervenţia sa că Europa are în faţă numeroase provocări, dar „niciuna nu este mai urgentă decât migraţia în masă” şi a cerut Uniunii Europene măsuri ferme contra acestui fenomen.

