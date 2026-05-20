Piețele maritime văd în traficul prin Ormuz indiciul unei posibile înțelegeri cu Iranul. Semnale din SUA privind relaxarea tensiunilor

Două petroliere chineze au traversat miercuri Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai sensibile puncte ale comerțului global cu energie, sugerând că piețele maritime încep să parieze pe o reducere a tensiunilor dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran. Mișcarea survine după declarațiile optimiste ale președintelui american Donald Trump și ale vicepreședintelui JD Vance, care au sugerat că un acord diplomatic cu Teheranul rămâne o opțiune realistă. Președintele Donald Trump a declarat marți că războiul se va încheia „foarte repede”, în timp ce vicepreședintele JD Vance a subliniat progresele înregistrate în negocierile cu Teheranul privind un acord de încetare a ostilităților, anunță Reuters.

„Ne aflăm într-o situație destul de bună”, a declarat Vance în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Trump a făcut aceste declarații la o zi după ce a afirmat că a suspendat reluarea ostilităților, planificată inițial, în urma unei noi propuneri din partea Teheranului de a pune capăt conflictului.

„Eram la o oră distanță de a lua decizia de a acționa astăzi”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă marți.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liderii iranieni imploră să se ajungă la un acord, a spus el, adăugând că un nou atac al SUA ar avea loc în zilele următoare dacă nu se ajunge la un acord.

Statele Unite se străduiesc să pună capăt războiului pe care l-au început cu Israelul în urmă cu aproape trei luni. Trump a afirmat în repetate rânduri pe parcursul conflictului că un acord cu Teheranul era aproape, amenințând totodată cu lovituri puternice asupra Iranului dacă nu se ajungea la un acord.

Președintele SUA se află sub o presiune politică intensă pe plan intern pentru a ajunge la un acord care ar redeschide Strâmtoarea Ormuz - o rută cheie pentru aprovizionarea globală cu petrol și alte mărfuri. Prețurile la benzină rămân ridicate, iar popularitatea lui Trump a scăzut drastic, în contextul alegerilor parlamentare care se apropie în noiembrie.

Conflictul a provocat cea mai gravă perturbare din istorie a aprovizionării globale cu energie, împiedicând sute de petroliere să părăsească Golful și avariind instalațiile energetice și de transport maritim din întreaga regiune.

Citește și:

Cum ar putea reacționa Iranul la noi atacuri ale SUA și Israelului. Strâmtoarea asupra căreia Teheranul și-ar putea exercita controlul

Două nave chineze, dintre puținele superpetroliere care transportau țiței irakian și care au părăsit Golful în această lună, au traversat strâmtoarea îngustă transportând aproximativ 4 milioane de barili de țiței, potrivit datelor furnizate de LSEG și Kpler.

Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară scădere pe fondul semnalelor pozitive venite de la Casa Albă și din regiunea Golfului, țițeiul Brent ajungând la un minim de 110,16 dolari pe baril, înainte de a-și recupera o mare parte din pierderi.

„Investitorii sunt nerăbdători să vadă dacă Washingtonul și Teheranul vor reuși să găsească un teren comun și să ajungă la un acord de pace, având în vedere că poziția SUA se schimbă de la o zi la alta”, a declarat Toshitaka Tazawa, analist la Fujitomi Securities.

Dificultăți în negocieri

În cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, Vance a recunoscut existența unor dificultăți în negocierea cu o conducere iraniană divizată. „Uneori nu este foarte clară poziția de negociere a echipei”, a spus el, motiv pentru care SUA încearcă să-și clarifice propriile limite de neîncălcat.

Vance a adăugat că unul dintre obiectivele politicii lui Trump este de a preveni răspândirea unei curse a înarmării nucleare în regiune.

Ebrahim Azizi, șeful comisiei de securitate națională a parlamentului iranian, a declarat pe X că amânarea atacului de către Trump s-a datorat conștientizării faptului că orice mișcare împotriva Iranului ar însemna „confruntarea cu un răspuns militar decisiv”.

Mass-media de stat iraniană a declarat că ultima propunere de pace a Teheranului implică încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, retragerea forțelor americane din zonele apropiate de Iran și despăgubiri pentru distrugerile cauzate de atacurile americane și israeliene.

Teheranul a solicitat, de asemenea, ridicarea sancțiunilor, deblocarea fondurilor înghețate și încetarea blocadei maritime impuse de SUA, potrivit vice-ministrului de externe Kazem Gharibabadi, citat de agenția de știri IRNA.

Condițiile descrise în rapoartele iraniene par să nu fi suferit modificări semnificative față de oferta anterioară a Iranului, pe care Trump a respins-o săptămâna trecută calificând-o drept „gunoi”.

Încetarea focului se respectă în mare parte

Bombardamentele americane și israeliene au ucis mii de oameni în Iran înainte de a fi suspendate printr-o încetare a focului la începutul lunii aprilie. Israelul a ucis alte mii de oameni și a alungat sute de mii din casele lor în Liban, pe care l-a invadat în urmărirea grupărilor susținute de Iran.

Atacurile iraniene asupra Israelului și a statelor vecine din Golf au provocat moartea a zeci de persoane.

Armistițiul cu Iranul s-a respectat în mare parte, deși în ultima perioadă au fost lansate drone din Irak către țările din Golf, inclusiv Arabia Saudită și Kuweit, aparent de către Iran și aliații săi.

Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că au declanșat războiul pentru a stopa sprijinul acordat de Iran milițiilor regionale, pentru a desființa programul nuclear al acestei țări, pentru a-i distruge capacitățile balistice și pentru a crea condițiile necesare ca iranienii să-și răstoarne conducătorii.

Însă războiul nu a reușit încă să priveze Iranul de stocurile sale de uraniu îmbogățit la un nivel apropiat de cel necesar pentru fabricarea armelor nucleare sau de capacitatea sa de a-și amenința vecinii cu rachete, drone și miliții proxy.

Conducerea clericală a Republicii Islamice, care s-a confruntat cu o revoltă în masă la începutul anului, a rezistat atacului superputerii fără niciun semn de opoziție organizată.

Editor : C.A.