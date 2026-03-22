Ministrul ungar de Externe, acuzat că ar fi transmis Moscovei rapoarte confidențiale ale UE. Cum a reacționat Peter Szijjarto

Acuzații sensibile planează asupra diplomației ungare după ce un raport, citat de Washington Post, sugerează că ministrul de Externe, Peter Szijjarto, ar fi transmis informații confidențiale din cadrul reuniunilor UE către Rusia. Budapesta respinge ferm acuzațiile, pe care le califică drept nefondate.

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, ar fi informat de ani de zile Moscova cu privire la informații confidențiale discutate în cadrul reuniunilor Uniunii Europene, potrivit unei anchete realizate de Washington Post, care citează un oficial european.

Szijjarto îl suna pe omologul său rus, Serghei Lavrov, în pauzele reuniunilor UE pentru a-l informa cu privire la ceea ce s-a discutat între liderii UE, se arată în raport, sugerând posibile linii de acțiune pentru autoritățile ruse.

Potrivit sursei anonime din domeniul securității citate de Washington Post, „practic, la fiecare reuniune a UE din ultimii ani, Moscova a fost prezentă la masa discuțiilor”.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a comentat duminică aceste informații.

„Vestea că oamenii lui Orban informează Moscova în detaliu despre reuniunile Consiliului UE nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, a scris Tusk.

„Avem suspiciuni în acest sens de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este strict necesar și spun doar cât este necesar”, a concluzionat el într-o postare pe X.

Ministrul de Externe al Ungariei a reacționat, de asemenea, pe X, respingând rapoartele Washington Post ca fiind false și sugerând că acestea aveau scopul de a susține partidul de opoziție Tisza al lui Peter Magyar înaintea alegerilor parlamentare.

„Știri false, ca de obicei. Spuneți minciuni pentru a susține Partidul Tisza în efortul său de a instaura un guvern marionetă pro-război în Ungaria”, a scris Szijjarto.

Viceprim-ministrul și ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, și-a exprimat și el părerea, scriind „Asta ar explica multe, Peter”, referindu-se la ministrul maghiar.

Sâmbătă, ziarul „Washington Post” a relatat, de asemenea, că Serviciul de Informații Externe al Rusiei a organizat o tentativă de asasinat împotriva lui Orban, o operațiune denumită „gamechanger”, în încercarea de a-i spori șansele de a câștiga viitoarele alegeri parlamentare.

Conform celor mai recente date din sondajele de opinie, partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, conduce cu 48% din voturi, devansând partidul Fidesz al lui Viktor Orban, care se situează la 39%. Ungaria se va prezenta la urne pentru a alege un nou parlament pe 12 aprilie.

