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Video Moment neașteptat la MasterChef Australia: Harry a sunat-o pe Meghan în direct, iar reacția ei a devenit virală

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Meghan, a fost show-ul Netlfix al ducesei de Sussex „Cu dragoste, Meghan”. Foto: Profimedia
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Din articol
Concurenții au fost provocați să gătească un preparat „demn de o ducesă” Ce gătește Meghan acasă pentru familia sa Reacții împărțite după difuzarea episodului Apariția vine după lansarea propriului show culinar

Meghan Markle a fost protagonista unui moment inedit în timpul apariției sale ca jurat invitat la „MasterChef Australia”, după ce prințul Harry a surprins-o cu un apel video în direct. Ducesa de Sussex l-a salutat cu un călduros „Bună, iubitule”, iar apoi l-a descris drept „un adevărat cuceritor”, spre încântarea concurenților și a publicului. Apariția sa a stârnit reacții împărțite în presa britanică și pe rețelele sociale, unii apreciindu-i naturalețea, în timp ce alții au criticat momentul drept excesiv de regizat, anunță BBC.

Prințul Harry și-a surprins soția cu un apel video în timpul episodului în care Meghan Markle a participat ca jurat invitat la „MasterChef Australia”.

În timp ce juriza preparatele concurenților, producătorii emisiunii i-au înmânat telefonul, iar Meghan a răspuns apelului spunând: „Bună, iubitule”. La scurt timp, ea l-a descris pe ducele de Sussex drept „un adevărat cuceritor”.

Momentul a fost primit cu aplauze și reacții entuziaste din partea concurenților și a spectatorilor aflați în platou.

Concurenții au fost provocați să gătească un preparat „demn de o ducesă”

În ediția specială, concurenții au primit misiunea de a transforme un ingredient obișnuit într-un preparat „demn de o ducesă”. Cu toate acestea, Meghan le-a cerut colegilor din juriu și participanților să i se adreseze simplu, pe numele mic.

„Spuneți-mi Meghan”, a fost îndemnul ducesei.

Episodul a fost filmat la Melbourne, în luna aprilie, în timpul unei vizite private de patru zile efectuate de Meghan și prințul Harry în Australia.

Deși nu mai îndeplinesc atribuții oficiale în cadrul Familiei Regale britanice, cei doi au participat la evenimente caritabile și acțiuni de strângere de fonduri organizate pe durata vizitei.

Ce gătește Meghan acasă pentru familia sa

La începutul emisiunii, Meghan a fost întrebată care este preparatul pe care îl gătește cel mai des acasă. Ducesa a recunoscut că răspunsul nu este unul simplu, deoarece trebuie să țină cont de preferințele întregii familii.

Ea a explicat că prințul Harry preferă preparatele tradiționale britanice, precum carne, cartofi și sos cu smântână, în timp ce ea este mai degrabă adepta peștelui la grătar.

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Meghan a povestit că cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, o ajută frecvent în bucătărie și sunt „mari pofticioși”.

„Suntem cu adevărat norocoși în privința asta”, a spus ea.

Reacții împărțite după difuzarea episodului

Apariția ducesei în emisiune a fost apreciată de revista Hello!, care a distribuit online imagini din episod și a lăudat modul în care Meghan a interacționat cu participanții. Publicația a remarcat că aceasta a discutat individual cu fiecare concurent și a descris-o drept „elegantă fără efort”.

În schimb, jurnalista Charlotte Ivers, într-un articol publicat de The Sunday Times, s-a declarat mai puțin impresionată. Ea a susținut că apariția ducesei „nu a spus aproape nimic despre preferințele sale culinare și nici nu a adus un plus competiției”.

Și pe rețelele sociale opiniile au fost împărțite. Unii utilizatori au apreciat că Meghan a fost „caldă, amabilă și o încântare de urmărit”, în timp ce alții au catalogat intervenția scurtă a prințului Harry drept „jenantă”.

Apariția vine după lansarea propriului show culinar

Participarea la „MasterChef Australia” are loc la scurt timp după lansarea emisiunii sale de lifestyle și gastronomie, „With Love, Meghan”.

În cadrul producției, ducesa împărtășește rețete, sfaturi de gătit și idei de organizare a meselor alături de prieteni și invitați.

Emisiunea a fost nominalizată la Premiile Daytime Emmy, la categoria „Cel mai bun program de lifestyle”.

La începutul acestei luni, Meghan și prințul Harry au efectuat o vizită în Regatul Unit împreună cu copiii lor, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Meghan nu a participat la niciun eveniment public, pe fondul disputelor privind măsurile de securitate acordate familiei, însă ducele și ducesa de Sussex au avut, alături de cei doi copii, o întâlnire privată cu regele Charles și regina Camilla la Highgrove House.

Joi, Meghan a publicat pe contul său de Instagram o serie de fotografii din vacanța de vară a familiei Sussex, inclusiv imagini rare în care apar Archie și Lilibet.

Citește și: Regele Charles s-a întâlnit cu prinţul Harry, Meghan şi copiii lor, pentru prima dată în ultimii patru ani

Editor : C.A.

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