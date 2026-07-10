Regele Charles s-a întâlnit cu prinţul Harry, Meghan şi copiii lor, pentru prima dată în ultimii patru ani

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla i-au primit vineri la Highgrove House pe prinţul Harry, soţia sa, Meghan, şi cei doi copii ai lor, marcând astfel o premieră în ultimii patru ani, au raportat companiile mass-media din Regatul Unit, citând biroul de presă de la Palatul Buckingham, informează AFP.

Prinţul Harry a sosit singur, luni, în Anglia în cadrul pregătirilor pentru Invictus Games 2027, evenimentul sportiv internaţional programat să se desfăşoare la Birmingham, pe care el însuşi l-a creat pentru foştii soldaţi răniţi pe front sau bolnavi.

Potrivit agenţiei de presă britanice PA şi altor companii mass-media, Meghan şi cei doi copii - Archie şi Lilibet - au sosit în Regatul Unit venind dintr-o destinaţie neprecizată din Europa şi au fost primiţi vineri după-amiază de suveranul britanic, în vârstă de 77 de ani, şi de soţia sa, regina Camilla, la Highgrove House, reşedinţa privată a regelui Charles, situată în sud-vestul Angliei.

Palatul Buckingham a descris acea întâlnire de la reşedinţa regală privată din Gloucestershire drept „un eveniment familial privat”, relatează BBC.

Contactat de AFP, biroul de presă de la Palatul Buckingham nu a dat curs deocamdată solicitării de a face declaraţii suplimentare pe această temă.

Archie, în vârstă de şapte ani, şi Lilibet, în vârstă de cinci ani, şi-au văzut astfel bunicul patern pentru prima dată după celebrările ocazionate de Jubileul de Platină al regretatei regine Elisabeta a II-a în 2022.

Harry şi Meghan trăiesc în statul american California începând din 2020 după ce au decis să renunţe la îndatoririle lor publice din cadrul casei regale britanice şi după ce au făcut declaraţii şocante despre familia regală. De atunci, prinţul Harry, în vârstă de 41 de ani, a revenit de mai multe ori în Regatul Unit.

Vizita din această săptămână a prinţului britanic în ţara sa natală a generat informaţii contradictorii. Mai multe mass-media britanice, inclusiv BBC şi Sky News, citând o sursă din anturajul lui Harry, au relatat mai întâi că prinţul urma să fie cazat în Palatul Buckingham.

După publicarea acestei informaţii, aceleaşi companii de presă au publicat o dezminţire din partea Palatului Buckingham, care a explicat faptul că prinţul Harry nu a acceptat în timp util invitaţia de a sta în locuinţa oficială a suveranului britanic.

Marţi, într-un verdict lipsit de concesii, Înalta Curte din Londra a respins procesul intentat de Harry - fiul cel mic al regelui Charles - şi de alte celebrităţi împotriva editorului tabloidului Daily Mail, pe care l-au dat în judecată pentru atingeri aduse vieţii lor private.

Editor : Sebastian Eduard