Live TV

Regele Charles s-a întâlnit cu prinţul Harry, Meghan şi copiii lor, pentru prima dată în ultimii patru ani

Data publicării:
Regele Charles
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla i-au primit vineri la Highgrove House pe prinţul Harry, soţia sa, Meghan, şi cei doi copii ai lor, marcând astfel o premieră în ultimii patru ani, au raportat companiile mass-media din Regatul Unit, citând biroul de presă de la Palatul Buckingham, informează AFP.

Prinţul Harry a sosit singur, luni, în Anglia în cadrul pregătirilor pentru Invictus Games 2027, evenimentul sportiv internaţional programat să se desfăşoare la Birmingham, pe care el însuşi l-a creat pentru foştii soldaţi răniţi pe front sau bolnavi.

Potrivit agenţiei de presă britanice PA şi altor companii mass-media, Meghan şi cei doi copii - Archie şi Lilibet - au sosit în Regatul Unit venind dintr-o destinaţie neprecizată din Europa şi au fost primiţi vineri după-amiază de suveranul britanic, în vârstă de 77 de ani, şi de soţia sa, regina Camilla, la Highgrove House, reşedinţa privată a regelui Charles, situată în sud-vestul Angliei.

Palatul Buckingham a descris acea întâlnire de la reşedinţa regală privată din Gloucestershire drept „un eveniment familial privat”, relatează BBC.

Contactat de AFP, biroul de presă de la Palatul Buckingham nu a dat curs deocamdată solicitării de a face declaraţii suplimentare pe această temă.

Archie, în vârstă de şapte ani, şi Lilibet, în vârstă de cinci ani, şi-au văzut astfel bunicul patern pentru prima dată după celebrările ocazionate de Jubileul de Platină al regretatei regine Elisabeta a II-a în 2022.

Harry şi Meghan trăiesc în statul american California începând din 2020 după ce au decis să renunţe la îndatoririle lor publice din cadrul casei regale britanice şi după ce au făcut declaraţii şocante despre familia regală. De atunci, prinţul Harry, în vârstă de 41 de ani, a revenit de mai multe ori în Regatul Unit.

Vizita din această săptămână a prinţului britanic în ţara sa natală a generat informaţii contradictorii. Mai multe mass-media britanice, inclusiv BBC şi Sky News, citând o sursă din anturajul lui Harry, au relatat mai întâi că prinţul urma să fie cazat în Palatul Buckingham.

După publicarea acestei informaţii, aceleaşi companii de presă au publicat o dezminţire din partea Palatului Buckingham, care a explicat faptul că prinţul Harry nu a acceptat în timp util invitaţia de a sta în locuinţa oficială a suveranului britanic.

Marţi, într-un verdict lipsit de concesii, Înalta Curte din Londra a respins procesul intentat de Harry - fiul cel mic al regelui Charles - şi de alte celebrităţi împotriva editorului tabloidului Daily Mail, pe care l-au dat în judecată pentru atingeri aduse vieţii lor private.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Vladimir Putin
4
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Digi Sport
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emil Boc și Ilie Bolojan
Primarul Emil Boc, întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan. Ce au discutat cei doi
*ARCHIVE IMAGES* Prince Archie Mountbatten Celebrates 7th Birthday, Montecito, USA - 06 May 2026
Planurile de cazare a prințului Harry la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie alunecă în haos
Fotografia o arată pe Meghan ridicând-o pe Lilibet în aer în timp ce stă alături de Prințul Harry, care îl ține pe genunchi pe fiul lor, Archie, în vârstă de 2 ani.
Prințul Harry se teme pentru siguranța familiei sale. Vizita în Marea Britanie, sub semnul întrebării
KIng Charles
Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face publică suma impozitelor personale
accident de tren in anglia
Două trenuri s-au ciocnit la nord de Londra: un mecanic a murit și 89 de persoane au fost rănite
Recomandările redacţiei
profimedia-1115555432
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei...
NATO Summit Defence Industry Forum In Ankara
Ce este și cum funcționează GlobalEye, viitoarea platformă NATO de...
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Trump spune că „a lăsat instrucțiuni” în cazul în care Iranul va...
trafic
Proiect UE: mașinile ar putea „refuza” să mai accelereze peste limita...
Ultimele știri
CM 2026. „Decizii de arbitraj corupte”, „Argentina nu a câştigat”. Federaţia argentiniană, victimă a unui atac cibernetic
Cea mai bătrână ursoaică polară aflată în captivitate a murit: Larissa avea 36 de ani, un record pentru această specie
Moldova va primi cel mai mare pachet de sprijin pentru apărarea aeriană din istorie din partea UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele...
Fanatik.ro
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
Adevărul
Fuga din calea iadului: capcana mortală în care au sfârșit localnicii care fugeau de incendiile din Spania...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Cum au fost păcăliți spionii europeni de o sursă de la Kremlin. Generalul care a sfidat propriile servicii...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...