NATO își consolidează flancul estic: Danemarca trimite un batalion de 850 de soldați în Letonia

Danemarca va desfășura în această toamnă un batalion de până la 850 de soldați în Letonia, în cadrul forței multinaționale NATO, pentru a contribui la consolidarea flancului estic al alianței. Contingentul va înlocui trupele suedeze aflate în prezent în această țară și va participa la misiuni de apărare și descurajare în regiunea baltică, pe fondul preocupărilor de securitate generate de războiul din Ucraina, scrie Agerpres.

„Soldaţii danezi contribuie la apărarea şi descurajarea colectivă a NATO. Vor arăta că Danemarca şi NATO sunt pregătite şi capabile să apere teritoriul alianţei dacă va fi nevoie. Securitatea noastră nu începe la graniţa daneză, ci în Letonia, alături de aliaţii noştri”, a anunţat miercuri ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, potrivit EFE.

Din 2024, Danemarca a trimis în fiecare an în ţările baltice un batalion format din 700 până la 1.200 de soldaţi, pentru o perioadă de patru până la şase luni.

Următorul batalion, care se va integra în brigada multinaţională condusă de Canada, va fi staţionat în Letonia ca punct de plecare, dar poate participa şi la exerciţii în celelalte ţări baltice, a declarat Ministerul danez al Apărării într-un comunicat.

Danemarca a decis, de asemenea, să trimită o unitate de deminare maritimă, ce poate fi folosită în situaţii de criză sau tensionate şi pentru a supraveghea şi proteja infrastructura critică.

Editor : Ș.A.