Nicolas Sarkozy cere contopirea pedepselor din dosarul său de corupție. Cererea fostului președinte, pe masa Tribunalului din Paris

Data publicării:
Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy părăsește sala procesului, după audieri. Foto: Profimedia

Un tribunal penal din Paris examinează ieri cererea fostului președinte Nicolas Sarkozy de a combina pedepsele pronunțate în cadrul unor condamnări separate pentru corupție și finanțare ilegală a campaniei electorale. Sarkozy, care a ocupat funcția între 2007 și 2012, s-a confruntat cu multiple procese judiciare de la părăsirea funcției. Avocatul său a declarat că astfel de cereri sunt de rutină, arată France24.

Președintele, care a avut un singur mandat la conducerea Franței, între 2007 și 2012, s-a confruntat cu o serie de probleme juridice de la părăsirea funcției, primind două condamnări definitive în ultimii ani.

„O cerere de comasare a pedepselor este o procedură extrem de obișnuită în această situație”, a declarat avocatul său, Vincent Desry, pentru AFP.

În decembrie 2024, el a epuizat ultima cale de atac în așa-numitul caz „Bismuth”, în care a fost acuzat că a încercat să obțină favoruri de la un judecător, și a executat o pedeapsă cu brățară electronică la gleznă, care i-a fost îndepărtată în mai anul trecut, după câteva luni, datorită vârstei sale de 70 de ani.

În noiembrie anul trecut, el a primit a doua condamnare definitivă în așa-numitul caz „Bygmalion” pentru finanțarea ilegală a campaniei sale eșuate de realegere din 2012, cea mai înaltă instanță din Franța menținând o pedeapsă de șase luni cu brățară electronică.

În cadrul unei audieri cu ușile închise, luni, fostul șef de stat va solicita ca pedeapsa de șase luni de închisoare în cazul Bygmalion să fie considerată executată în virtutea brățării electronice pe care a purtat-o anul trecut în legătură cu cazul Bismuth.

Cererea este posibilă numai dacă sunt îndeplinite diverse criterii, printre care faptul că pedepsele din proceduri separate sunt de aceeași natură și în cazul în care toate căile de atac au fost epuizate.

Decizia privind cererea poate fi deliberată și contestată.

Nicolas Sarkozy va compărea din nou în fața instanței începând cu 16 martie, pentru apelul într-un alt proces intentat împotriva sa, legat de presupusa finanțare libiană a campaniei sale electorale anterioare.

La sfârșitul anului trecut, el a executat 20 de zile de închisoare în acest caz, devenind primul lider francez din perioada postbelică care a executat o pedeapsă cu închisoarea, înainte de a fi eliberat în așteptarea apelului.

