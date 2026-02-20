Live TV

„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre Ucraina

Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să negocieze direct cu Vladimir Putin pentru a încheia războiul, însă a respins categoric „argumentele istorice” invocate de liderul rus pentru a justifica invazia. „Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”, a spus el într-un interviu acordat jurnalistuluii britanic Piers Morgan, subliniind că discuțiile trebuie să se concentreze exclusiv pe soluții concrete pentru încheierea conflictului.

Președintele ucrainean spune că este pregătit să se așeze la masa discuțiilor cu liderul rus, Vladimir Putin, dar doar pentru a pune capăt războiului, nu pentru a relua dezbateri despre secole de istorie. Deși lasă deschisă ușa diplomației, Zelenski a subliniat că orice cale către pace trebuie să includă garanții de securitate, mecanisme de apărare și participarea directă a Ucrainei la deciziile privind viitorul său, notează Kyiv Post.

Zelenski a spus că, în eventuale discuții cu Putin, nu ar pierde timpul cu narațiuni istorice sau dezbateri despre motivele invaziei ruse. El a reiterat că nu are încredere în liderul de la Kremlin: „Nu pot avea încredere într-o persoană care a ucis atât de mulți oameni în Ucraina și care a declanșat o invazie pe scară largă împotriva națiunii mele”.

„Dar acum văd că doar la nivelul liderilor putem încerca cu adevărat să încheiem acest război. La nivelul a trei lideri putem încerca să rezolvăm chestiunile teritoriale, care sunt foarte sensibile, dureroase și dificile”, a adăugat el, precizând că ar evita argumentele istorice ample, invocate frecvent de Putin.

„Nu am nimic personal împotriva lui. Nicio emoție. Doar înțelegerea modului în care putem încerca să încheiem acest război… Nu sunt sigur că îmi va auzi argumentele. Și nici nu am nevoie, pentru că eu nu sunt agresorul. De aceea nici nu mă interesează de ce a început acest război. Nu am nevoie să pierd timpul cu chestiuni istorice, cu motivele pentru care l-a început, toate acestea cred că sunt prostii pe care le invocă în fața americanilor, despre Petru I și așa mai departe. Nu am nevoie de toate aceste porcării istorice, sincer”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, discuțiile trebuie să se concentreze exclusiv pe soluții concrete pentru încheierea războiului.

Despre Donbas și cedarea de teritorii

Întrebat dacă ar putea accepta cedarea de teritorii în timpul mandatului său, „din perspectiva suveranității”, Zelenski a răspuns: „Să îl cedăm pur și simplu? Nu pot susține o asemenea idee. Și nu sunt sigur că poporul nostru ar fi pregătit, în condiții atât de dificile, pentru că, așa cum ați spus, zeci de mii de ucraineni au fost uciși apărând această parte a Ucrainei.”

Donbasul nu înseamnă doar teritoriu, ci și oameni și valori, a subliniat el. Este parte a independenței Ucrainei și are un rol strategic în apărarea țării.

În opinia sa, sunt necesare garanții de securitate puternice, în special din partea SUA, precum și prezența reprezentanților europeni în Ucraina și menținerea armatei ucrainene la aproximativ 800.000 de militari.

„America este o țară puternică și, cu tot respectul, avem nevoie de garanțiile lor de securitate. Dar chiar și cu toate acestea, nimeni nu ne poate garanta că Putin nu va reveni”, a spus Zelenski.

El a subliniat că Donbasul este crucial și din perspectiva liniilor defensive: „Unul dintre cele mai importante aspecte sunt liniile de apărare. De aceea, când vorbim despre securitatea regiunii Donețk, mă gândesc și la liniile defensive, care sunt foarte puternice mai ales acolo.”

Ce se va întâmpla dacă forțele noastre se retrag fără niciun fel de garanții de securitate și dacă Rusia începe din nou agresiunea? Dacă sunt deja pe acest teritoriu, cum îl vom mai apăra?

Despre NATO

Ucraina a făcut tot ce era posibil pentru a adera la NATO, iar acum decizia finală aparține partenerilor săi, a spus Zelenski. El a afirmat că Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a deveni o parte puternică a Alianței și de a-și consolida aliații, însă „mingea este acum în terenul partenerilor Ucrainei, al țărilor NATO”.

Zelenski a adăugat că, dacă Washingtonul și Moscova discută orice decizie privind statutul Ucrainei în NATO, acest lucru trebuie făcut doar cu participarea Ucrainei.

„În practică, administrația americană anterioară și cea actuală nu ne văd în NATO. Să fim sinceri. Dar asta nu înseamnă că, în viitor, Ucraina nu va fi. Însă, din nou, nu depinde doar de noi”, a conchis el.

