„O noapte dificilă”. Rusia a atacat cu drone Ucraina: șase răniți și pană de curent în orașul Cerkasî

Regiunea ucraineană Cerkasî a fost vizată de un atac masiv cu drone al Rusiei. 6 oameni au fost răniți, iar bombardamentul a provocat și o pană de curent într-o zonă din orașul Cerkasî, a anunțat joi guvernatorul local, relatează Reuters, conform News.ro.

„O noapte dificilă pentru regiunea noastră Cerkasî”, a scris guvernatorul Ihor Tabureţ pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Conform acestuia, infrastructura critică a fost vizată, iar o parte din principalul oraș al regiunii a rămas fără energie electrică. Mai mult, el a raportat pagube la mai mult de 12 case.

Armata a transmis că Rusia a lansat 82 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, iar forțele ucrainene au reușit să neutralizeze 63 dintre ele.

Guvernatorul regiunii sudice Mîkolaiv a anunţat că Rusia a atacat infrastructura energetică din zonă, lăsând fără energie electrică localităţile din districtele Voznesensk şi Mîkolaiv, deşi ulterior alimentarea a fost restabilită pentru majoritatea gospodăriilor.

În ultimele luni, Rusia a crescut semnificativ numărul şi intensitatea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene, vizând instalaţiile de gaze, energie şi distribuţie şi lăsând întregi oraşe în întuneric. Un atac în weekend a lăsat fără energie electrică peste un milion de gospodării din toată Ucraina.

Editor : A.M.G.