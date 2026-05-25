Live TV

Video O parapantistă din Austria a scăpat cu viață, după ce a fost lovită de un avion de mici dimensiuni. Imagini cu momentul impactului

Data publicării:
Paraglider
Zbor cu parapanta. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

O parapantistă austriacă în vârstă de 44 de ani a fost lovită, sâmbătă, în regiunea Salzburg, de o aeronavă uşoară şi a supravieţuit căderii de la mare înălţime.

Sabrina, o femeie din Austria, îşi sărbătorea sâmbătă ziua de naştere, împlinea 44 de ani. A vrut să serbeze cu un zbor cu parapanta şi a decolat de pe muntele Schmittenhöhe (lângă Zell am See, în regiunea Salzburg).

Sabrina îşi filma zborul şi pe imagini se vede cum un mic avion Cessna F182Q Skylane a apărut în spatele ei şi i-a lovit violent parapanta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aeronava poate fi văzută zburând pe deasupra parapantistei, rupându-i cablurile de suspensie şi cupola. Foarte experimentată şi remarcabil de calmă, femeia şi-a deschis imediat paraşuta de rezervă, lucru care i-a permis să coboare şi să aterizeze în siguranţă.

Pilotul aeronavei uşoare, un bărbat în vârstă de 28 de ani, a declarat poliţiei că nu a putut evita coliziunea la timp. El a reuşit să aterizeze în siguranţă cu avionul pe aeroportul Zell am See.

O anchetă este în curs de desfăşurare pentru a stabili responsabilitatea şi reglementările aplicabile privind spaţiul aerian.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan
1
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Digi Sport
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
EUROVISION SONG CONTEST (ESC) 2026: ON-SITE INSPECTION OF "LOCKDOWN" SCENARIO
Aproape 500 de atacuri cibernetice au încercat să perturbe Eurovision 2026, anunță autoritățile austriece
Wien, Austria. 15th May, 2026. VIENNA, AUSTRIA 20260515Song protest in support of Palestine "Song Protest - No Stage for Genocide!" against Israel's participation in the 70th Eurovision Song Contest (ESC), at Maria-Thersien-Platz Vienna, Austria, Friday,
Proteste la Viena înaintea marii finale Eurovision: „Fără scenă pentru genocid”
profimedia-1098362312
Eurovision 2026. Cele cinci favorite în finala concursului, alături de Alexandra Căpitănescu
Elegant dining table set for a special event, featuring a beautiful floral centerpiece, wine glasses, and finely arranged utensils
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante. Cei care cer o farfurie goală în plus plătesc până la 11 euro
High-voltage line with sunset
Un act de sabotaj la un stâlp de înaltă tensiune pune pe jar serviciile secrete germane și austriece
Recomandările redacţiei
dragos pislaru (1)
DOCUMENT Guvernul a prezentat legea salarizării unitare în sistemul...
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de...
Andras Demeter
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Iranul îl bate pe Trump la „arta negocierii”. Războiul poate aduce...
Ultimele știri
Pîslaru, despre creșterile salariale pentru demnitari: Nu am așezat în proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna
„Epidemia ne depășește”. Răspândirea Ebola în Republica Democratică Congo „depășește” capacitatea de intervenție, spune OMS
Iranul ar putea să redeschidă strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după un acord cu SUA de încetare a ostilităţilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Fanatik.ro
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor durează mai mult”
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Pacea dintre SUA și Iran nu ieftinește motorina. De ce se scumpesc instant carburanții, dar se ieftinesc...
Adevărul
Destinațiile cele mai ieftine din Europa pentru city break, unde îți poți planifica o vacanță accesibilă...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile...
Newsweek
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...