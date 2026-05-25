O parapantistă austriacă în vârstă de 44 de ani a fost lovită, sâmbătă, în regiunea Salzburg, de o aeronavă uşoară şi a supravieţuit căderii de la mare înălţime.

Sabrina, o femeie din Austria, îşi sărbătorea sâmbătă ziua de naştere, împlinea 44 de ani. A vrut să serbeze cu un zbor cu parapanta şi a decolat de pe muntele Schmittenhöhe (lângă Zell am See, în regiunea Salzburg).

Sabrina îşi filma zborul şi pe imagini se vede cum un mic avion Cessna F182Q Skylane a apărut în spatele ei şi i-a lovit violent parapanta.

Aeronava poate fi văzută zburând pe deasupra parapantistei, rupându-i cablurile de suspensie şi cupola. Foarte experimentată şi remarcabil de calmă, femeia şi-a deschis imediat paraşuta de rezervă, lucru care i-a permis să coboare şi să aterizeze în siguranţă.

Pilotul aeronavei uşoare, un bărbat în vârstă de 28 de ani, a declarat poliţiei că nu a putut evita coliziunea la timp. El a reuşit să aterizeze în siguranţă cu avionul pe aeroportul Zell am See.

O anchetă este în curs de desfăşurare pentru a stabili responsabilitatea şi reglementările aplicabile privind spaţiul aerian.

