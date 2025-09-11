Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, este de părere că acțiunile de tastare ale Rusie pot continua, ca și războiul din Ucraina, dar că „Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5”. O prioritate tot mai evidentă, a spus Oana Lungescu la Digi24 este investiția în sisteme antidrone și de apărare antiaeriană.

„Cred că e foarte important să vedem că ce ceea ce s-a întâmplat. Polonia a luat o decizie foarte clară la momentul necesar, lucrând nu în izolare, ci împreună cu alți aliați NATO. Au fost avioane de luptă poloneze de tip F16, alături de avioane olandeze de tip F35, dar și o baterie Patriot a Germaniei care se află acum pe teritoriul polonez și un avion italian. Deci este o acțiune coordonată cu alți aliați NATO, care arată o o decizie foarte clară că nu se va permite o asemenea incursiune rusă, o asemenea provocare, un asemenea test de fapt al apărării antiaeriene NATO”, a spus Oana Lungescu.

„În același timp a fost și o reuniune a ambasadorilor NATO de la Bruxelles, la doar câteva ore, la cererea Poloniei, în baza Articolului 4 al tratatului de la Washington, tratatul fondator NATO, care permite țărilor membre să ceară consultări cu alți aliați atunci când integrita, integritatea lor teritorială sau suveranitatea este sub amenințare. Și trebuie însă precizat că Articolul 4 nu duce automat la Articolul 5, care este cel de apărare colectivă”.

Invocarea Articolului 4

Oana Lungescu vede că Rusia continuă cu acțiuni „tot mai nesăbuite” și de aceeea este important ca Alianța să își întărească urgent apărarea antiaeriană și sistemele antidrone.

„Ultima dată când a fost invocat articolul 4 la cererea mai multor țări de pe flancul estici, inclusiv a României, s-a întâmplat pe în 22 februarie 2022, deci imediat după ce Rusia și-a lansat invazia de amploare împotriva Ucrainei și ca urmare, s-au creat noi grupuri de luptă și s-au declanșat planurile de apărare ale Alianței pe tot flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Nu trebuie să uităm că prima dată când a fost invocat Articolul 4, după un incident cu forțele rusești, acest lucru s-a întâmplat în 2014, când Turcia a doborât un avion de luptă rusesc la granița Turciei cu Siria. Și atunci aliații au intervenit, așa cum fac și acum, pentru a întări apărarea antiaeriană și anti-rachetă a Turciei. Dar, evident, în acest moment vedem acțiuni tot mai nesăbuite ale Rusiei și este important ca Alianța să-și întărească această apărare antieriană, antimisile, antidrone, pentru că nevoile sunt foarte mari”.

„Deci, acesta aceasta este evident, o prioritate și o prioritate urgentă pe tot flancul estic. Și țări precum România trebuie să continue să investească și ele. Fiecare țară trebuie să-și întărească propria apărare și să aibă legislație clară, așa cum România are într-adevăr acum, din luna martie. Dar în același timp trebuie întărite și sancțiunile împotriva Rusiei și continuat sprijinul co pentru Ucraina, care are capacitatea, cu ajutorul occidental, să țintească fabricile de drone ale Rusiei, care care produc acum pe vară largă drone”.

„România are o legislație mult mai clară”

Fosta purtătoare de cuvânt a NATO este de părere că „România are o legislație mult mai clară” (în privința doborârii dronelor n.r.), dar trebuie să aibă și mijloacele necesare și acest lucru se poate ântâmpla doar prin colaborarea cu ceilalți aliați.

„România împreună cu aliații din NATO trebuie să continue să se coordoneze și să răspundă decisiv la genul acesta de incursiuni și de de teste care încearcă să vadă care sunt punctele slabe ale apărării antiaeriene. Și există o serie întreagă de de sisteme, nu trebuie neapărat să fie avioane de luptă foarte scumpe, cum sunt F16 sau F35. Există posibilități de de bruiaj și alte posibilități, care poate sunt ceva mai ieftine, dar important este să existe toată această panoplie de apărare anti-aeriană și această vigilență nu numai autorităților, dar și a fiecărui cetățean”, spune.

„Putin nu se oprește dacă nu este oprit”

„Vedem că Putin nu se oprește dacă nu este oprit. Vedem că Putin nu dorește pacea, pentru că ceea ce se întâmplă în ultimele zile și în ultimele săptămâni este că nu se decide pentru încetarea focului. Dimpotrivă, și-a-mplificat atacurile asupra Ucrainei, omorând, de exemplu, 21 de pensionari care așteptau să-și ia pensia, familii, o femeie cu un copil de de două luni la ei în casă, atac în delegația Uniunii Europene de la Kiev. Deci, toate aceste acestea de demonstrează că Rusia nu se oprește dacă nu este oprită”, a mai spus Oana Lungescu .

