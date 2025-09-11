Live TV

Exclusiv Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt NATO: Vedem acțiuni tot mai nesăbuite ale Rusiei, dar Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5

Data publicării:
Oana Lungescu
Oana Lungescu. Foto: Profimedia
Din articol
Invocarea Articolului 4 „România are o legislație mult mai clară” „Putin nu se oprește dacă nu este oprit”

Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, este de părere că acțiunile de tastare ale Rusie pot continua, ca și războiul din Ucraina, dar că „Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5”. O prioritate tot mai evidentă, a spus Oana Lungescu la Digi24 este investiția în sisteme antidrone și de apărare antiaeriană.

„Cred că e foarte important să vedem că ce ceea ce s-a întâmplat. Polonia a luat o decizie foarte clară la momentul necesar, lucrând nu în izolare, ci împreună cu alți aliați NATO. Au fost avioane de luptă poloneze de tip F16, alături de avioane olandeze de tip F35, dar și o baterie Patriot a Germaniei care se află acum pe teritoriul polonez și un avion italian. Deci este o acțiune coordonată cu alți aliați NATO, care arată o o decizie foarte clară că nu se va permite o asemenea incursiune rusă, o asemenea provocare, un asemenea test de fapt al apărării antiaeriene NATO”, a spus Oana Lungescu.

„În același timp a fost și o reuniune a ambasadorilor NATO de la Bruxelles, la doar câteva ore, la cererea Poloniei, în baza Articolului 4 al tratatului de la Washington, tratatul fondator NATO, care permite țărilor membre să ceară consultări cu alți aliați atunci când integrita, integritatea lor teritorială sau suveranitatea este sub amenințare. Și trebuie însă precizat că Articolul 4 nu duce automat la Articolul 5, care este cel de apărare colectivă”.

Invocarea Articolului 4

Oana Lungescu vede că Rusia continuă cu acțiuni „tot mai nesăbuite” și de aceeea este important ca Alianța să își întărească urgent apărarea antiaeriană și sistemele antidrone.

„Ultima dată când a fost invocat articolul 4 la cererea mai multor țări de pe flancul estici, inclusiv a României, s-a întâmplat pe în 22 februarie 2022, deci imediat după ce Rusia și-a lansat invazia de amploare împotriva Ucrainei și ca urmare, s-au creat noi grupuri de luptă și s-au declanșat planurile de apărare ale Alianței pe tot flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Nu trebuie să uităm că prima dată când a fost invocat Articolul 4, după un incident cu forțele rusești, acest lucru s-a întâmplat în 2014, când Turcia a doborât un avion de luptă rusesc la granița Turciei cu Siria. Și atunci aliații au intervenit, așa cum fac și acum, pentru a întări apărarea antiaeriană și anti-rachetă a Turciei. Dar, evident, în acest moment vedem acțiuni tot mai nesăbuite ale Rusiei și este important ca Alianța să-și întărească această apărare antieriană, antimisile, antidrone, pentru că nevoile sunt foarte mari”.

„Deci, acesta aceasta este evident, o prioritate și o prioritate urgentă pe tot flancul estic. Și țări precum România trebuie să continue să investească și ele. Fiecare țară trebuie să-și întărească propria apărare și să aibă legislație clară, așa cum România are într-adevăr acum, din luna martie. Dar în același timp trebuie întărite și sancțiunile împotriva Rusiei și continuat sprijinul co pentru Ucraina, care are capacitatea, cu ajutorul occidental, să țintească fabricile de drone ale Rusiei, care care produc acum pe vară largă drone”.

„România are o legislație mult mai clară”

Fosta purtătoare de cuvânt a NATO este de părere că „România are o legislație mult mai clară” (în privința doborârii dronelor n.r.), dar trebuie să aibă și mijloacele necesare și acest lucru se poate ântâmpla doar prin colaborarea cu ceilalți aliați.

„România împreună cu aliații din NATO trebuie să continue să se coordoneze și să răspundă decisiv la genul acesta de incursiuni și de de teste care încearcă să vadă care sunt punctele slabe ale apărării antiaeriene. Și există o serie întreagă de de sisteme, nu trebuie neapărat să fie avioane de luptă foarte scumpe, cum sunt F16 sau F35. Există posibilități de de bruiaj și alte posibilități, care poate sunt ceva mai ieftine, dar important este să existe toată această panoplie de apărare anti-aeriană și această vigilență nu numai autorităților, dar și a fiecărui cetățean”, spune.

„Putin nu se oprește dacă nu este oprit”

„Vedem că Putin nu se oprește dacă nu este oprit. Vedem că Putin nu dorește pacea, pentru că ceea ce se întâmplă în ultimele zile și în ultimele săptămâni este că nu se decide pentru încetarea focului. Dimpotrivă, și-a-mplificat atacurile asupra Ucrainei, omorând, de exemplu, 21 de pensionari care așteptau să-și ia pensia, familii, o femeie cu un copil de de două luni la ei în casă, atac în delegația Uniunii Europene de la Kiev. Deci, toate aceste acestea de demonstrează că Rusia nu se oprește dacă nu este oprită”, a mai spus Oana Lungescu .
.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
4
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1036013505
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk...
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amenințări cu ieșirea de la guvernare, în ședința Coaliției...
Screenshot 2025-09-11 114627
Barometru INSCOP: AUR continuă să conducă detașat în preferințele...
furtuni sii semn de avertisment
HARTĂ Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni și...
Ultimele știri
Bulgaria și România, la coada clasamentului privind speranța de viață din UE. Ce state membre se află pe primele locuri
Cele mai puternice inundații în Bali din ultimii zeci ani: 18 morți și numeroase locuințe distruse
Jerry Seinfeld compară mișcarea pentru eliberarea Palestinei cu radicalii din Ku Klux Klan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
catedrala sumî
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî
Avioane poloneze și aliate, în apărarea teritoriului Poloniei.
Polonia, în alertă: au fost impuse restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei estice a țării, după doborârea dronelor rusești
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Exercițiu de amploare al NATO în România. Antrenament cu 5.000 de militari în care va fi simulat atacul asupra unui stat membru
steag onu
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență. Care va fi tema discutată
MPSV07
Momentul în care Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Laurent al Belgiei recunoaște că are un fiu secret. Reacția lui Clement, absolut inedită: „Dacă el e...
Cancan
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești
Digi FM
Cum a ajuns Andrea Bocelli orb la numai 12 ani
Digi Sport
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
Pro FM
Cum își reconstruiește Britney Spears legătura cu cei doi băieții ai săi: „Se vindecă împreună, o vor în...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, după ce a fost criticată pentru decizia de a-l muta pe actor într-o locuință...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Cine este soția lui Gheorghe Zamfir, mai tânără cu 44 de ani decât artistul
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, noi dezvăluiri despre pierderea în greutate. Starul de la Hollywood plănuiește să slăbească...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea