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OMS: Peste 200.000 de oameni au murit în Europa din cauza caniculei în ultimii patru ani. „Majoritatea deceselor erau evitabile”

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Hans Kluge
Hans Kluge. Foto: Profimedia

Canicula a cauzat moartea a peste 200.000 de persoane în Europa în ultimii patru ani, a anunţat joi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), avertizând că schimbările climatice transformă valurile de căldură într-o criză recurentă ce provoacă decese care ar putea fi, în mare parte, prevenite, informează DPA.

Cu ocazia lansării noilor recomandări ale OMS privind protejarea populaţiei împotriva căldurii extreme, directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a subliniat că majoritatea acestor decese - înregistrate în Uniunea Europeană şi în ţările asociate - erau „în totalitate evitabile”.

Dincolo de numărul victimelor, Hans Kluge a afirmat că alte milioane de persoane au fost afectate fizic şi psihic de căldura extremă, despre care a spus că reprezintă „cea mai imediată şi letală manifestare” a schimbărilor climatice.

Deşi acţiunile individuale, cum ar fi evitarea spaţiilor exterioare afectate de caniculă şi consumul suficient de apă, pot face o mare diferenţă, Hans Kluge a precizat că este nevoie de „un răspuns coordonat, puternic şi instituţional” pentru a combate ceea ce el a numit „o criză sistemică”.

Hans Kluge a lansat a doua ediţie a Ghidului OMS pentru Planurile de Acţiune privind Căldura şi Sănătatea, elaborat de un grup compus din foşti şefi de guverne, miniştri şi lideri din întreaga regiune europeană gestionată de OMS.

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Ghidul îndeamnă autorităţile locale să recunoască faptul că schimbările climatice reprezintă ”în primul rând o ameninţare la adresa securităţii umane” şi să implementeze planuri de acţiune privind sănătatea oamenilor în contextul caniculei.

Măsurile recomandate includ extinderea zonelor umbrite din oraşe, îmbunătăţirea serviciilor sociale pentru a ajuta persoanele în vârstă să se hidrateze şi instruirea profesorilor şi a îngrijitorilor sociali în recunoaşterea semnelor bolilor asociate cu canicula.

Alte măsuri vizează protejarea angajaţilor, de exemplu prin introducerea pauzelor sau a turelor flexibile pentru a ajuta lucrătorii să evite perioada cea mai fierbinte a zilei, sau prin suplimentarea personalului din unităţile medicale în timpul valurilor de căldură.

Obiectivul, a afirmat Hans Kluge, este clar: zero decese cauzate de caniculă.

Experţii din domeniul climei şi al sănătăţii avertizează că creşterea temperaturilor globale determină valuri de căldură mai frecvente, mai intense şi mai îndelungate, persoanele în vârstă şi cele cu afecţiuni preexistente fiind expuse unui risc sporit.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), căldura extremă determină în fiecare an o creştere a numărului de îmbolnăviri şi de decese premature, alături de pierderi economice care se ridică la miliarde de dolari.

Editor : Sebastian Eduard

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