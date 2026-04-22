„Omul lui Orban”, care a ajutat Budapesta să se impună, are zilele numărate la Bruxelles: „A fost mereu un țap ispășitor convenabil”

Sub Viktor Orbán, Ungaria avea nevoie de cineva la Bruxelles care să poată apăra agresiv poziția beligerantă anti-UE a guvernului său, în timp ce colabora discret cu alte țări pentru a rezolva lucrurile. În Bálint Ódor, Budapesta și-a găsit omul, scrie Politico.

În ultimii șase ani, bărbatul în vârstă de 50 de ani - cu o manieră mai blândă decât ar sugera reputația șefilor săi în Europa - a ocupat funcția de ambasador al Ungariei la UE, în timp ce relațiile cu blocul comunitar au scăzut la minime istorice. În acest timp, Budapesta s-a apropiat de Rusia, a criticat Ucraina și a determinat blocul comunitar să-i înghețe miliarde de euro din fonduri din cauza restricțiilor privind libertățile democratice.

Însă, odată cu înfrângerea lui Orbán după 16 ani de mandat ca prim-ministru, Ódor ar putea rămâne fără funcție. Liderul opoziției, Péter Magyar, care a pus capăt conducerii guvernului populist în alegerile parlamentare din 12 aprilie, a promis o resetare istorică, semnalând că va da la o parte pe oricine este prea strâns identificat cu administrația anterioară.

„Prin definiție, toată lumea înțelege că loialitatea este față de șefii politici și față de livrarea rezultatelor conform instrucțiunilor acestora”, a spus Ivan Rogers, despre ambasadorii naționali la UE, un rol pe care l-a îndeplinit pentru Regatul Unit la Bruxelles până în 2017. Și, indiferent ce ar fi crezut Ódor despre aceste instrucțiuni personal, le-a urmat întocmai.

Deși chiar și cei care au lucrat îndeaproape cu Ódor nu erau siguri dacă acesta pur și simplu urma ordinele sau împărtășea dorința lui Orbán de a ataca Bruxelles-ul, reputația sa de intermediar al premierului ar putea fi decăderea sa, potrivit unor diplomați și oficiali din alte țări decât Ungaria care au lucrat îndeaproape cu el și cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi cu Politico.

Ar fi ușor de crezut că, având în vedere poziția vehement anti-UE a lui Orbán, omul său de la Bruxelles ar fi un instrument neașteptat. Dimpotrivă. Ódor este expert în tratatele UE și are un doctorat în relații internaționale. Universitățile din țară folosesc cărțile sale pentru a-i învăța pe studenți cum funcționează Europa.

De aceea a fost atât de eficient, potrivit colegilor săi diplomați. Construirea oricărui tip de încredere în bula de la Bruxelles atunci când a preluat funcția de ambasador în 2022 a fost o sarcină dificilă. Ódor a sosit în urma unui scandal de spionaj, în care însăși ambasada a fost acuzată că a folosit agenți de informații sub acoperire diplomatică și pe fondul avertismentelor că Budapesta transmitea informații Moscovei. Celălalt maghiar important din oraș, Olivér Várhelyi, a fost, de asemenea, ambasador înainte de a fi nominalizat de Orbán la funcția de comisar european al țării și este încă anchetat pentru implicarea sa în presupusa afacere. El neagă orice faptă ilegală.

„Știi că va livra”

Așa cum a sugerat Rogers, grupul de ambasadori de la Bruxelles este adesea unit. Se așteaptă ca aceștia să urmărească îndeaproape mișcările diplomatice ale omologilor lor, transmițând informații despre ceea ce spun sau, poate mai important, nu spun alte guverne. De asemenea, joacă un rol esențial în găsirea de compromisuri și în asigurarea că interesele țărilor lor sunt reflectate în negocieri. Acest lucru necesită abilități de construire a punților de legătură și relații de lucru solide cu alți trimisi, europarlamentari și funcționari ai Comisiei Europene și ai Consiliului.

Pentru Ódor, sarcina nu a fost ușurată de atacurile lui Orbán la adresa Bruxelles-ului și de acuzațiile sale că UE se amestecă în afacerile sale interne. Ambasadorul a trebuit să construiască legături constructive cu colegii, fără a atrage suspiciuni în țară pentru că este prea prietenos cu aceștia.

Ódor a fost cel puțin un adversar constant în problemele în care Budapesta se împotrivea, transmițând în mod clar ambasadorilor altor națiuni poziția Guvernului maghiar și fiind transparent în ceea ce privește locurile unde există loc de negociere, au declarat patru diplomați și oficiali care au lucrat cu el. Li s-a acordat anonimatul pentru că natura rolurilor lor face ca relațiile de lucru să fie sensibile.

„Când vorbești cu Balint și îți spune «Sunt de acord cu tine», știi că va răspunde”, a spus unul dintre ei, adăugând că Ódor poate fi constructiv chiar dacă trebuie să urmeze linia intransigentă de la Budapesta.

Având o înălțime de 1,90 m, cu ochelari și păr grizonat, ambasadorul maghiar are o figură puțin stângace - și este văzut mai des în fundalul fotografiilor în timp ce își escortează șefii la Bruxelles decât în ​​timpul aparițiilor sale în nume personal. Iar când a fost provocat public să apere prioritățile publice ale Guvernului maghiar la un eveniment al unui grup de experți la sfârșitul anului 2024, cei prezenți au spus că era evident că se simțea inconfortabil la perspectiva de a vorbi dincolo de atribuțiile sale privind afacerile UE.

Totuși, rolul său de a-l reprezenta pe cel mai notoriu blocant al UE i-a conferit lui Ódor o poziție puternică în timpul Coreper — reuniunile extrem de importante ale ambasadorilor ținute la Bruxelles cel puțin de două ori pe săptămână pentru a discuta politici privind toate aspectele, de la afaceri economice la apărare și relațiile cu Washingtonul. În practică, Budapesta și-a folosit influența pentru a obține excepții majore de la schemele din care nu dorea să facă parte — cum ar fi finanțarea Ucrainei sau renunțarea la petrolul rusesc — și a evitat pedepsele pentru încălcarea obligațiilor sale cât mai mult timp posibil.

Pentru unii dintre cei care au lucrat alături de el reprezentând alte guverne europene, asta a însemnat că Ódor a avut un succes clar.

„Aceasta este o țară cu 9,5 milioane de locuitori într-o uniune cu 450 de milioane și totuși în jurul acelei mese a exercitat atâta putere”, a declarat un înalt oficial al UE. „Nimeni nu crede că acest lucru nu este impresionant.”

Jocuri de putere

Ascensiunea maghiarilor la putere îi îngrijorează pe diplomații de carieră de la Bruxelles. Majoritatea celor 135 de angajați din spatele ferestrelor întunecate ale impunătoarei reprezentanțe permanente a Ungariei din cartierul european al Bruxelles-ului nu au trecut niciodată printr-un transfer intern de putere, pentru că nu lucrau acolo în 2010. Deși avocații, atașații tehnici și asistenții vor fi probabil esențiali, persoane numite politic mai vizibile ar putea fi mutate sau demise, începând cu ambasadorul însuși.

„Întotdeauna a fost greu de știut dacă crede ce spune — dacă împărtășește opiniile lui Orbán sau dacă doar își face treaba”, a spus un alt ambasador, subliniind că Ódor se integra confortabil printre colegii săi, făcând glume în marja ședințelor.

Aceasta este o problemă perenă pentru majoritatea diplomaților UE din țări cu funcții publice imparțiale, potrivit lui Rogers, care a fost ambasadorul Regatului Unit în bloc pe parcursul unei mari părți a negocierilor Brexit.

„Nu-ți întrebi niciodată colegii: «Sunteți cu adevărat credincioși?» – nimeni nu m-ar fi întrebat dacă sunt un adevărat credincios în [David] Cameron sau [Theresa] May”, doi prim-miniștri pe care i-a servit, a spus el. Cu toate acestea, „Olivér [Várhelyi] a fost un adevărat credincios, cred... Când a venit, probabil a existat mai puțină colaborare în culise.”

În ciuda acestui fapt, este probabil ca Várhelyi să rămână în funcția de comisar european, deoarece convenția UE face mult mai dificilă demiterea unui astfel de oficial decât a ambasadorului țării.

„Fideli jurământului lor”

Insistența că își făcea doar treaba pare puțin probabil să-l salveze pe Ódor de la demiterea din funcție, mai ales având în vedere că una dintre cele mai importante sarcini ale lui Magyar este dezghețarea fondurilor UE de 18 miliarde de euro. Aceasta ar constitui o resetare majoră a relațiilor cu Bruxelles-ul și ar obliga Budapesta să se îndepărteze serios de perioada lui Orbán.

Funcția este, de asemenea, personală pentru Magyar — care a lucrat în reprezentanța permanentă a Ungariei în urmă cu peste un deceniu. Guvernul său se va baza „pe toți cei care și-au făcut bine treaba și au rămas fideli jurământului”, a declarat el în prima sa conferință de presă după victoria alegerilor.

Cel mai probabil candidat pentru a prelua conducerea ambasadei este Márton Hajdu, au declarat doi oficiali maghiari pentru Politico. Fost purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ungariei, care a urcat ulterior în rândurile Comisiei, Hajdu a devenit consilier al președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, și se înțelege că este o alegere evidentă pentru noul Partid Tisza, care se luptă să găsească oameni de încredere pentru a-i îndeplini scopul.

Hajdu s-a alăturat grupului maghiar în discuțiile cu Comisia, desfășurate în weekend la Budapesta, privind modul de deblocare a fondurilor, fiind fotografiat ca făcând parte din echipa de șase persoane care se așteaptă să ocupe funcții de profil înalt.

Este puțin probabil ca Ódor să primească mulțumiri pentru serviciile sale din partea noului guvern — sau a omologilor săi de la Bruxelles.

El a fost întotdeauna „un țap ispășitor convenabil pentru Orbán la Bruxelles”, a spus Júlia Pőcze, expertă în politică maghiară și cercetătoare la think tank-ul CEPS din Bruxelles. Se pare că este și țapul ispășitor pentru maghiari.

