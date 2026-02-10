Live TV

Parlamentul European a votat clauzele de salvgardare în cazul acordului UE-Mercosur. Când pot fi activate acestea

Data publicării:
Parlamentul European
Parlamentul European. Foto Profimedia

Parlamentul European a adoptat cu o majoritate absolută măsurile de salvgardare privind tratatul UE-Mercosur. Legislativul comunitar anunță că aceste clauze vor apăra interesele producătorilor de pe Bătrânul Continent. 

Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.

Acesta stabilește modul în care UE ar putea suspenda temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur privind importurile agricole din țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri afectează producătorii din UE.

În temeiul noilor norme, Comisia va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecție atunci când importurile de produse agricole sensibile (precum carnea de pasăre, carne de vită, ouă, citrice și zahăr) cresc cu 5% în medie pe o perioadă de trei ani (sub nivelul de 10% pe an propus de Comisie) și dacă, în același timp, prețurile de import sunt cu 5% mai mici decât prețul intern respectiv.

O anchetă poate fi, de asemenea, solicitată de un stat membru sau de o persoană fizică sau juridică care reprezintă industria sau de o asociație care acționează în numele industriei, în cazul unei amenințări de prejudiciu grav pentru industria în cauză.

Cel puțin o dată la șase luni, Comisia va trebui să prezinte Parlamentului un raport de evaluare a impactului importurilor de produse sensibile.

