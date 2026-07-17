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Partidul Laburist din Marea Britanie își va numi azi liderul. Cine este Andy Burnham, care va prelua și fotoliul de prim-ministru

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Andy Burnham
Andy Burnham, viitorul premier al marii Britanii. Foto: Profimedia
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Din articol
Marea „reechilibrare a puterii” a lui Burnham Totuşi, el nu dispune de prea mult timp. Repere biografice și cariera politică

Andy Burnham, supranumit „Regele Nordului”, va deveni, vineri, liderul Partidului Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, ultimul pas înainte de a deveni al şaptelea prim-ministru al ţării în ultimul deceniu, pe baza angajamentului de a contracara ascensiunea partidului populist Reform UK, scrie Reuters.

În cadrul unei „conferinţe speciale” care va avea loc vineri, Burnham, care şi-a câştigat porecla regală datorită determinării de care a dat dovadă în calitate de primar al Greater Manchester pentru a apăra interesele regiunii, va fi ales după ce a obţinut un sprijin copleşitor din partea parlamentarilor laburişti.

Evenimentul nu este decât o simplă formalitate înainte ca acesta să-l înlocuiască, luni, pe Keir Starmer în funcţia de lider al Marii Britanii, moment în care partidul va fi nerăbdător să afle componenţa cabinetului său şi să afle mai multe despre abordarea sa în ceea ce priveşte guvernarea.

Marea „reechilibrare a puterii” a lui Burnham

Burnham, în vârstă de 56 de ani, a ţinut un singur discurs de la revenirea sa în Parlament luna trecută, după ce a câştigat un mandat parlamentar în Makerfield, moment care a marcat începutul unui proces de patru săptămâni menit să-l instaleze în funcţia de prim-ministru şi să-l înlăture pe Starmer, a cărui nepopularitate în toată Marea Britanie i-a întors pe parlamentarii săi împotriva sa.

În discursul respectiv, el a schiţat o parte din agenda sa internă, afirmând că doreşte să supravegheze „cea mai mare reechilibrare a puterii” de la Londra către regiunile Marii Britanii - ceva ce el ⁠consideră că va reduce inegalitatea şi va atenua furia resimţită de „comunităţile lăsate în urmă”, care s-au îndreptat din ce în ce mai mult către partidul Reform.

Acest mesaj, conform căruia are un plan pentru a contracara ascensiunea partidului Reform, i-a convins pe parlamentarii laburişti, care se temeau că îşi vor pierde locurile în parlament în favoarea partidului populist al veteranului campaniei pentru Brexit, Nigel Farage, care se află de luni de zile în fruntea sondajelor de opinie, la următoarele alegeri naţionale, prevăzute pentru 2029.

O parte din această strălucire a fost umbrită în ultimele săptămâni de acceptarea de către Farage a fondurilor provenite de la donatori bogaţi, oferindu-i poate lui Burnham o oportunitate de a revigora soarta Partidului Laburist.

Totuşi, el nu dispune de prea mult timp.

Cu alegerile generale la mai puţin de trei ani distanţă, Burnham va trebui să înceapă să-şi pună în aplicare cât mai repede posibil unele dintre promisiunile sale, multe dintre acestea bazându-se pe o viziune pe termen lung.

Nigel Wilcock, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare Economică, un organism independent care reprezintă profesioniştii din domeniul dezvoltării economice, a declarat că Burnham a petrecut ani de zile pledând pentru o abordare diferită a creşterii economice: „Provocarea constă în transformarea acestei viziuni în realitate”.

Repere biografice și cariera politică

  • Ascensiunea recentă: În iunie 2026, s-a întors în Parlamentul britanic ca deputat (MP) pentru circumscripția Makerfield, după ce a servit timp de nouă ani ca primar al regiunii Greater Manchester.
  • Activitatea ca primar: În calitate de edil al orașului Manchester (2017–2026), a câștigat o popularitate uriașă și și-a consolidat imaginea publică, opunându-se adesea deciziilor guvernului central de la Londra în beneficiul comunităților din nordul Angliei.
  • Experiența guvernamentală anterioară: În trecut, a deținut funcții de ministru în cabinetul laburist condus de Gordon Brown, inclusiv ca Secretar de Stat pentru Sănătate și Secretar de Stat pentru Cultură, Media și Sport.
  • Încercări anterioare: A mai candidat fără succes la șefia Partidului Laburist în anii 2010 și 2015, pierzând în fața lui Ed Miliband, respectiv Jeremy Corbyn.

Editor : Sebastian Eduard

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