Catel adoptat
Cățel adoptat. Foto: Getty Images

O schimbare istorică a avut loc în Polonia. Autoritățile au decis interzicerea completă a ținerii câinilor legați în lanț și, de asemenea, ei nu pot fi lăsați să locuiască permanent afară, să fie expuși intemperiilor și izolării sociale. Este o nouă lege, care vine ca un răspuns împotriva neglijenței și suferinței produse chiar de oameni. Proprietarii trebuie să le asigure condiții decente de viață.

Discutăm despre acest subiect cu Raluca Băleanu, este consilier la protecția animalelor, Consiliul Județean Ilfov. Bună ziua, curiozitatea este dacă e o diferență între legislația de la noi și avem de împrumutat de la polonezi. Apropo de acest recent exemplu, vreau.

Mi-ar fi plăcut să văd România a renunțat la acest lanț pentru câini, și nu Polonia, dar îi aplaudăm pentru această decizie”, a declarat, la Digi24, Raluca Băleanu, consilier la Protecția Animalelor – Consiliul Județean Ilfov.

„La noi, din păcate, nu există încă o lege care să interzică folosirea lanțului pentru ținerea câinilor în lanț. Într-adevăr, dacă acel lanț nu are cel puțin doi metri lungime, se poate considera un tratament rău aplicat câinelui respectiv.

Soluții sunt. Animalul trebuie să stea liber într-o curte sau să interacționeze liber cu stăpânul său. În locul lanțului, câinele poate să stea într-un padoc sau pur și simplu să fie lăsat liber în curte. În plus, când este foarte, foarte frig afară, frumos și bine ar fi pentru câine ca acesta să stea în casă, la căldură.”, a explicat Raluca Băleanu.

Raluca Băleanu a mai atras atenția că în societatea românească sunt împământenite anumite concepții despre animale, respectiv câini, care duce la exploatarea lor, fără preocuparea pentru bunăstare.

