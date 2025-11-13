Pavel Durov, șeful Telegram, este liber să călătorească în voie după ce Franța a ridicat interdicția

Șeful Telegram, Pavel Durov, este din nou liber să călătorească după cum dorește. Supravegherea judiciară și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație impuse antreprenorului din domeniul rețelelor sociale au fost ridicate de instanțe, potrivit unui oficial familiarizat cu procedurile, confirmând informațiile publicate de Bloomberg și AFP, relatează Politico.

Fondatorul aplicației de mesagerie a fost arestat în Franța în august 2024 și acuzat de mai multe infracțiuni de crimă organizată. Procurorii l-au acuzat pe Durov și serviciul său de mesagerie Telegram că au refuzat să coopereze cu autoritățile în cadrul procedurilor de combatere a conținutului ilegal, inclusiv a pornografiei infantile.

După arestarea sa de pe aeroportul Le Bourget, instanțele l-au plasat pe Durov sub supraveghere judiciară strictă, împiedicându-l să părăsească teritoriul francez. Această măsură a fost ulterior relaxată în mai multe rânduri, înainte de a fi ridicată complet în noiembrie.

Durov a fost interogat de trei ori în timpul anchetei, ultima dată la sfârșitul lunii iulie. Avocații săi au precizat că „contestă cu tărie legalitatea anchetei asupra clientului nostru și numeroasele acțiuni de anchetă desfășurate cu încălcarea legislației naționale și europene”.

Folosind rețelele sociale, Durov a intensificat atacurile asupra sistemului politic și judiciar francez de la arestarea sa.

Contactat de sursa citată, parchetul din Paris nu a răspuns solicitărilor de comentarii, la fel ca și avocații lui Durov, Christophe Ingrain, Guillaume Martine, Robin Binsard și David-Olivier Kaminski.

Citește și:

Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Simțeam dureri în tot corpul”

Bodyguardul lui Pavel Durov este român. Culisele arestării șefului Telegram și controversele cetățeniei sale franceze

Editor : A.M.G.