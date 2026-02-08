Planul BCE de a face mai uşoară pentru băncile centrale străine asigurarea finanţării în euro este cea mai recentă parte a strategiei Europei de a câştiga prieteni comerciali şi politici şi de a rezista în faţa Statelor Unite şi Chinei, se arată într-o analiză a Reuters.

Mecanismul de siguranţă al BCE va da băncilor din afara zonei euro acces la finanţare de urgenţă în euro în momentele dificile şi consolidează stimulentele pentru ca ele să folosească moneda unică.

Iniţiativa se potriveşte şi cu eforturile mai ample ale preşedintei BCE, Christine Lagarde, de a capitaliza ceea ce ea a numit „momentul global al euro”, în condiţiile în care politicile economice haotice ale preşedintelui Donald Trump pun sub semnul întrebării dominaţia îndelungată a dolarului.

Economiştii spun că un acces mai uşor la lichidităţi în euro ar putea sprijini strategia mai amplă a UE prin completarea acordurilor comerciale, cum ar fi recentul acord încheiat cu India, şi reasigurând investitorii că activele în euro rămân lichide, chiar şi în perioade de turbulenţe pe pieţele bursiere.

„Faptul că alături de aceste acorduri de liber schimb am putea putea oferi operaţiuni de politică monetară (mecanismul repo) ar fi inteligent. Dacă vrem să practicăm diplomaţia economică, cred că merge cu întreaga gamă, inclusiv cu ce putem face în privinţa euro”, a apreciat Ludovic Subran, director de investiţii la compania germană de asigurări Allianz.

Facilitatea Eurep

Directorul general al grupului bancar francez Societe Generale, Slawomir Krupa, a salutat iniţiativa ca un instrument „care sprijină creşterea şi influenţează regiunea noastră”.

Reuters a publicat în exclusivitate informaţii conform cărora BCE lucrează la acordarea unor condiţii mai generoase la contractele sale de report în euro, care lasă băncile centrale străine să să împrumute în euro pe baza unor garanţii denominate în moneda unică.

Această facilitate, cunoscută sub numele de Eurep şi creată în timpul pandemiei, este în prezent disponibilă doar pentru opt ţări care se învecinează cu zona euro, inclusiv state membre UE, cum ar fi România şi Ungaria, şi altele ca Albania şi Muntenegru, şi cu limite stricte.

Schimbările propuse includ reducerea dobânzii la aceste operaţiuni, reglementări standardizate şi atenuarea plafoanelor stricte privind suma pe care o poate împrumuta banca centrală a fiecărei ţări de la BCE, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Scopul ar fi sporirea utilizării euro ca monedă de investiţii, împrumuturi şi comerţ extern, unde se află pe locul doi, la mare distanţă faţă de dolar.

Sporirea utilizării euro

În ultimele luni băncile centrale din întreaga lume analizează dacă se mai pot baza pe Rezerva Federală a SUA (Fed) pentru furnizarea de lichidităţi în dolari în timp de criză, prin aşa numitele acorduri de swap valutar.

Kelly Eckhold, economist şef la Westpac NZ, a apreciat că extinderea facilităţii Eurep ar putea fi „o oportunitate pentru Noua Zeelandă”. „Actuala administraţie a SUA este orientată mai mult spre interior şi ar putea fi mai puţin probabilă împrumutarea de fonduri prin linii de swap într-o criză globală de lichidităţi”, a scris el pe platforma X.

Reuters consideră că planul BCE nu este lipsit de riscuri. Împrumuturile ar trebui să fie extinse doar cu garanţii denominate în euro de înaltă calitate, ar trebui limitate creditarea şi riscul valutar.

Dar BCE şi guvernele din zona euro s-ar putea confrunta cu acelaşi tip de întrebări cu care se confruntă de decenii SUA: ce se întâmplă dacă cei care fac împrumuturi întâmpină probleme cu datoria lor denominată în euro?

„Ne putem într-adevăr imagina că ar apărea noi întrebări privind furnizarea acestei facilităţi de lichiditate într-o ţară unde o bancă comercială s-ar confrunta cu dificultăţi”, a avertizat Subran.

Euro este o monedă relativ recentă, lansată acum 27 de ani, nu este susţinută de o Trezorerie unică şi încă nu s-a uitat criza datoriilor din 2010.

Astfel, euro este mult mai sensibil la orice criză externă, în special în ţările care au adoptat în mod unilateral euro, în modul în care unele ţări din America sunt „dolarizate”.

„Este corect ca BCE să fie îngrijorată de «euroizare» deoarece euro nu este o monedă matură. BCE nu are toate instrumentele Fed şi, de aceea, trebuie să fie mult mai atentă în privinţa reputaţiei ei”, susţine Rebecca Christie, cercetător la think-tank-ul Bruegel.

