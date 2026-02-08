Live TV

Analiză Planul BCE de facilitare a finanțării în euro: instrument al UE pentru consolidarea alianțelor comerciale în fața SUA și a Chinei

Data publicării:
christine lagarde în fața unui microfon
Președinta BCE, Christine Lagarde. Foto: Profimedia Images
Din articol
Facilitatea Eurep Sporirea utilizării euro

Planul BCE de a face mai uşoară pentru băncile centrale străine asigurarea finanţării în euro este cea mai recentă parte a strategiei Europei de a câştiga prieteni comerciali şi politici şi de a rezista în faţa Statelor Unite şi Chinei, se arată într-o analiză a Reuters.

Mecanismul de siguranţă al BCE va da băncilor din afara zonei euro acces la finanţare de urgenţă în euro în momentele dificile şi consolidează stimulentele pentru ca ele să folosească moneda unică.

Iniţiativa se potriveşte şi cu eforturile mai ample ale preşedintei BCE, Christine Lagarde, de a capitaliza ceea ce ea a numit momentul global al euro, în condiţiile în care politicile economice haotice ale preşedintelui Donald Trump pun sub semnul întrebării dominaţia îndelungată a dolarului.

Economiştii spun că un acces mai uşor la lichidităţi în euro ar putea sprijini strategia mai amplă a UE prin completarea acordurilor comerciale, cum ar fi recentul acord încheiat cu India, şi reasigurând investitorii că activele în euro rămân lichide, chiar şi în perioade de turbulenţe pe pieţele bursiere.

 Faptul că alături de aceste acorduri de liber schimb am putea putea oferi operaţiuni de politică monetară (mecanismul repo) ar fi inteligent. Dacă vrem să practicăm diplomaţia economică, cred că merge cu întreaga gamă, inclusiv cu ce putem face în privinţa euro, a apreciat Ludovic Subran, director de investiţii la compania germană de asigurări Allianz.

Facilitatea Eurep

Directorul general al grupului bancar francez Societe Generale, Slawomir Krupa, a salutat iniţiativa ca un instrument care sprijină creşterea şi influenţează regiunea noastră.

Reuters a publicat în exclusivitate informaţii conform cărora BCE lucrează la acordarea unor condiţii mai generoase la contractele sale de report în euro, care lasă băncile centrale străine să să împrumute în euro pe baza unor garanţii denominate în moneda unică.

Această facilitate, cunoscută sub numele de Eurep şi creată în timpul pandemiei, este în prezent disponibilă doar pentru opt ţări care se învecinează cu zona euro, inclusiv state membre UE, cum ar fi România şi Ungaria, şi altele ca Albania şi Muntenegru, şi cu limite stricte.

Schimbările propuse includ reducerea dobânzii la aceste operaţiuni, reglementări standardizate şi atenuarea plafoanelor stricte privind suma pe care o poate împrumuta banca centrală a fiecărei ţări de la BCE, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Scopul ar fi sporirea utilizării euro ca monedă de investiţii, împrumuturi şi comerţ extern, unde se află pe locul doi, la mare distanţă faţă de dolar.

Sporirea utilizării euro

În ultimele luni băncile centrale din întreaga lume analizează dacă se mai pot baza pe Rezerva Federală a SUA (Fed) pentru furnizarea de lichidităţi în dolari în timp de criză, prin aşa numitele acorduri de swap valutar.

Kelly Eckhold, economist şef la Westpac NZ, a apreciat că extinderea facilităţii Eurep ar putea fi o oportunitate pentru Noua Zeelandă. Actuala administraţie a SUA este orientată mai mult spre interior şi ar putea fi mai puţin probabilă împrumutarea de fonduri prin linii de swap într-o criză globală de lichidităţi, a scris el pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reuters consideră că planul BCE nu este lipsit de riscuri. Împrumuturile ar trebui să fie extinse doar cu garanţii denominate în euro de înaltă calitate, ar trebui limitate creditarea şi riscul valutar.

Dar BCE şi guvernele din zona euro s-ar putea confrunta cu acelaşi tip de întrebări cu care se confruntă de decenii SUA: ce se întâmplă dacă cei care fac împrumuturi întâmpină probleme cu datoria lor denominată în euro?

 Ne putem într-adevăr imagina că ar apărea noi întrebări privind furnizarea acestei facilităţi de lichiditate într-o ţară unde o bancă comercială s-ar confrunta cu dificultăţi, a avertizat Subran.

Euro este o monedă relativ recentă, lansată acum 27 de ani, nu este susţinută de o Trezorerie unică şi încă nu s-a uitat criza datoriilor din 2010.

Astfel, euro este mult mai sensibil la orice criză externă, în special în ţările care au adoptat în mod unilateral euro, în modul în care unele ţări din America sunt dolarizate.

 Este corect ca BCE să fie îngrijorată de «euroizare» deoarece euro nu este o monedă matură. BCE nu are toate instrumentele Fed şi, de aceea, trebuie să fie mult mai atentă în privinţa reputaţiei ei, susţine Rebecca Christie, cercetător la think-tank-ul Bruegel.

Citește și:

SUA „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”. Christine Lagarde face apel la „unitate şi hotărâre” în faţa lui Donald Trump

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
2
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
jd vance donald trump
4
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
"La fiecare meci!" Neluțu Varga și-a anunțat decizia la miezul nopții, după CFR - U Cluj 3-2
Digi Sport
"La fiecare meci!" Neluțu Varga și-a anunțat decizia la miezul nopții, după CFR - U Cluj 3-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Robert Lloyd Schellenberg
China anulează condamnarea la moarte a unui canadian, pe fondul apropierii diplomatice de Ottawa
camera de hotel
Cum au descoperit doi turiști, care au făcut sex într-un hotel din China, că au fost filmați și au ajuns pe un site pentru adulți
China arme nucleare
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive”
spion spionaj china chinezi
Un membru al armatei Greciei a fost arestat pentru spionaj. Este suspectat de legături cu China
donald trump
Miza ascunsă care l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la restricțiile nucleare. Explicațiile specialiștilor
Recomandările redacţiei
KTO Rosomak next to the Concrete barriers that are part of Poland's East Shield fortification at Poland's border with Russia in Dabrowka
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina...
protest motru caldura
Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru...
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
colectie tablouri valcov
Arta confiscată în „Dosarul Tablourilor”, pentru care fostul ministru...
Ultimele știri
Alegeri în Japonia: Partidul premierului Sanae Takaichi e considerat favorit în acest scrutin anticipat
Solistul trupei rock 3 Doors Down a murit la 47 de ani. Brad Arnold suferea de cancer la rinichi
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord va organiza la sfârșitul lui februarie cel de-al nouălea congres
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
Cine a fost românul care a băgat spaima în oamenii de fotbal pe timpul comuniștilor. Era considerat „mâna...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cine e dinamovistul care l-a impresionat pe Gigi Becali: „E cel mai inteligent!”
Adevărul
Ambasadorul SUA, „trimis la plimbare” de oficiali polonezi. De ce reprezentanții noștri tac când România este...
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă