Live TV

Video Poliția maghiară vrea ca primarul liberal al Budapestei, opozant al lui Orban, să fie pus sub acuzare pentru organizarea unui marș LGBT

Data actualizării: Data publicării:
Hundreds of Thousands Take Part in The Banned Pride March - Budapest
Gergely Karacsony, la marșul Budapest Pride Foto: Profimedia

Poliția maghiară a propus, vineri, ca procurorii să formuleze plângeri împotriva primarului liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, pentru rolul său în organizarea unui miting pentru drepturile LGBT care s-a transformat într-o demonstrație antiguvernamentală în iunie, potrivit Reuters.

Zeci de mii de protestatari au mărșăluit prin Budapesta pe 28 iunie, în timp ce o acțiune interzisă a Pride s-a transformat într-o demonstrație antiguvernamentală de masă, una dintre cele mai mari manifestări de opoziție față de premierul naționalist Viktor Orban.

Biroul Procurorului General din Budapesta a confirmat într-un e-mail către Reuters că a primit dosarele anchetei poliției. Nu a precizat dacă va depune plângeri sau care ar putea fi acuzațiile.

„Sunt mândru că mi-am asumat fiecare risc politic pentru libertatea orașului meu și voi înfrunta cu mândrie instanța pentru a-mi apăra propria libertate și libertatea orașului meu”, a declarat Karacsony într-un videoclip postat joi pe pagina sa de Facebook.

Guvernul lui Orban a restricționat constant drepturile comunității LGBT în ultimul deceniu, iar parlamentarii au adoptat în martie o lege care permite interzicerea marșurilor Pride, invocând necesitatea de a proteja copiii.

Criticii lui Orban au prezentat această mișcare ca parte a unei represiuni mai ample asupra libertăților democratice înaintea alegerilor de anul viitor, când liderul maghiar se va confrunta cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale de când a ajuns la putere în 2010.

Karacsony a încercat să ocolească interdicția impusă marșului Pride organizându-l ca eveniment municipal, despre care a spus că nu avea nevoie de autorizație.

Poliția a interzis totuși evenimentul, argumentând că acesta intră sub incidența legii privind protecția copilului, dar în cele din urmă marșul în masă a avut loc pașnic.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Digi Sport
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban critică votul care interzice restituirea activelor înghețate rusești. „E dictatură de la Bruxelles”
pod pe a3
Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria. Bolojan: Va fi continuitate asigurată pe A3
Péter Szijjártó
Reacție dură a guvernului ungar după avertismentul șefului NATO: „Cei de la Bruxelles şi-au pierdut minţile”
viktor orban
Statele UE au căzut de acord privind modul de ocolire a opoziției Ungariei la folosirea activelor rusești pentru Ucraina
Viktor Orban
Guvernul maghiar neagă că Viktor Orban ar lua în considerare introducerea unui sistem prezidențial: „Știri false de stânga”
Recomandările redacţiei
U.S. Army set to buy one million drones in preparation for war
Șeful Armatei SUA ar fi fost scos din negocierile de pace privind...
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară...
bruxelles comisia europeana steag ue shutterstock_592879253
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina...
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
Ultimele știri
Şefii ANPC, trimişi în judecată de DNA Timişoara. Paul Anghel, șef al Direcției de Supraveghere Piaţă: „Nu mă ascund şi nu fug”
A treia zi de proteste pentru o justiție corectă. Manifestații anunțate în București și marile orașe
Volodimir Zelenski a vizitat orașul Kupiansk despre care Kievul spune că l-a recucerit parțial din mâinile rușilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe...
profimedia-1030868925
Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă...
Playtech
Programul maşinii de spălat rufe care consumă cel mai puţin curent. Puţini îl folosesc, dar scade factura...
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție