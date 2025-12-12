Poliția maghiară a propus, vineri, ca procurorii să formuleze plângeri împotriva primarului liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, pentru rolul său în organizarea unui miting pentru drepturile LGBT care s-a transformat într-o demonstrație antiguvernamentală în iunie, potrivit Reuters.

Zeci de mii de protestatari au mărșăluit prin Budapesta pe 28 iunie, în timp ce o acțiune interzisă a Pride s-a transformat într-o demonstrație antiguvernamentală de masă, una dintre cele mai mari manifestări de opoziție față de premierul naționalist Viktor Orban.

Biroul Procurorului General din Budapesta a confirmat într-un e-mail către Reuters că a primit dosarele anchetei poliției. Nu a precizat dacă va depune plângeri sau care ar putea fi acuzațiile.

„Sunt mândru că mi-am asumat fiecare risc politic pentru libertatea orașului meu și voi înfrunta cu mândrie instanța pentru a-mi apăra propria libertate și libertatea orașului meu”, a declarat Karacsony într-un videoclip postat joi pe pagina sa de Facebook.

Guvernul lui Orban a restricționat constant drepturile comunității LGBT în ultimul deceniu, iar parlamentarii au adoptat în martie o lege care permite interzicerea marșurilor Pride, invocând necesitatea de a proteja copiii.

Criticii lui Orban au prezentat această mișcare ca parte a unei represiuni mai ample asupra libertăților democratice înaintea alegerilor de anul viitor, când liderul maghiar se va confrunta cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale de când a ajuns la putere în 2010.

Karacsony a încercat să ocolească interdicția impusă marșului Pride organizându-l ca eveniment municipal, despre care a spus că nu avea nevoie de autorizație.

Poliția a interzis totuși evenimentul, argumentând că acesta intră sub incidența legii privind protecția copilului, dar în cele din urmă marșul în masă a avut loc pașnic.

