Polonia îl refuză pe Donald Trump: anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace. Argumentul adus de către Donald Tusk

Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanțele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk.

„Având în vedere anumite îndoieli la nivel național cu privire la forma consiliului, în aceste circumstanțe Polonia nu se va alătura activității Consiliului pentru Pace, dar vom analiza această posibilitate”, a declarat Tusk în cadrul unei ședințe a guvernului.

Președintele SUA, Donald Trump, a propus inițial acest organism internațional ca mecanism de supraveghere a păcii în Gaza. De atunci, acesta s-a transformat într-un potențial rival al Organizației Națiunilor Unite, stârnind îngrijorarea multor țări europene invitate să se alăture.

O și mai mare îngrijorare a fost provocată de invitația adresată de Trump președinților Rusiei și Belarusului de a face parte din consiliu. Întrebările privind mandatul și componența organismului au determinat majoritatea țărilor europene să refuze semnarea cartei sale de fondare în ianuarie.

Polonezii nu sunt convinși

Un sondaj publicat la începutul acestei luni a arătat că mai puțin de un sfert din populația poloneză susține aderarea țării lor la consiliu, iar 42% se opun.

Președintele de dreapta al Poloniei, Karol Nawrocki – care este aliniat mișcării MAGA a lui Trump – a participat la ceremonia de semnare a cartei de fondare a consiliului la Forumul Economic Mondial de la Davos luna trecută, dar nu a semnat documentul pe motiv că avea nevoie de aprobarea guvernului.

Tusk a declarat anterior că problema trebuie dezbătută în parlament înainte de a se putea lua o decizie.

Editor : A.R.