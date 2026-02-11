Live TV

Polonia îl refuză pe Donald Trump: anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace. Argumentul adus de către Donald Tusk

Data publicării:
donald tusk sustine o alocutiune
Donald Tusk. Foto: Profimedia
Din articol
Polonezii nu sunt convinși

Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanțele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk.

„Având în vedere anumite îndoieli la nivel național cu privire la forma consiliului, în aceste circumstanțe Polonia nu se va alătura activității Consiliului pentru Pace, dar vom analiza această posibilitate”, a declarat Tusk în cadrul unei ședințe a guvernului.

Președintele SUA, Donald Trump, a propus inițial acest organism internațional ca mecanism de supraveghere a păcii în Gaza. De atunci, acesta s-a transformat într-un potențial rival al Organizației Națiunilor Unite, stârnind îngrijorarea multor țări europene invitate să se alăture.

O și mai mare îngrijorare a fost provocată de invitația adresată de Trump președinților Rusiei și Belarusului de a face parte din consiliu. Întrebările privind mandatul și componența organismului au determinat majoritatea țărilor europene să refuze semnarea cartei sale de fondare în ianuarie.

Polonezii nu sunt convinși

Un sondaj publicat la începutul acestei luni a arătat că mai puțin de un sfert din populația poloneză susține aderarea țării lor la consiliu, iar 42% se opun.

Președintele de dreapta al Poloniei, Karol Nawrocki – care este aliniat mișcării MAGA a lui Trump – a participat la ceremonia de semnare a cartei de fondare a consiliului la Forumul Economic Mondial de la Davos luna trecută, dar nu a semnat documentul pe motiv că avea nevoie de aprobarea guvernului.

Tusk a declarat anterior că problema trebuie dezbătută în parlament înainte de a se putea lua o decizie.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
5
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Document FBI: Trump ar fi recunoscut în 2006 că știa de comportamentul „dezgustător” al lui Epstein
77d78d8be491003c
Trump a postat imagini noi cu „marea Sală de Bal”, despre care anunță că va fi folosită pentru „viitoarele inaugurări prezidențiale”
trump
România este cea mai „pro Trump” țară din UE. Părerea românilor și față de Vladimir Putin, conform celui mai recent sondaj Gallup
Extruded political Map of European Union with relief without United Kingdom after anticipated Brexit. Texture made of Blue EU flag with gold stars incrusted in 3D shape on a white background.
„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”: Eforturile Europei de a-și consolida autonomia expun vechile diviziuni
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
Ultimele știri
Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciprian Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile
Raluca Turcan vrea prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului
Proiect adoptat de Senat: Primăriile vor putea plăti reparațiile adăposturilor de protecție civilă din blocuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...