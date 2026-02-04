Live TV

Analiză „Porcul spinos de oțel”. Ce prevede planul „B” al Ucrainei în cazul în care aliații nu respectă garanțiile de securitate

Război în Ucraina
Război în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Ucraina se teme că nu se poate baza pe garanțiile de securitate oferite de aliații săi în cadrul unui eventual acord de pace și, prin urmare, trebuie să fie pregătită să se apere singură, ca un „porc spinos de oțel”, pentru a se asigura că dictatorul rus Vladimir Putin nu va reveni pentru un alt atac, se arată într-o analiză Politico. 

Planul B al Ucrainei este să se poată proteja în cazul în care garanțiile de securitate ale aliaților se dovedesc a fi inutile.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat anul trecut Kievul să transforme țara „într-un porc spinos de oțel, indigestibil pentru agresorii actuali și viitori”.

Asta înseamnă o armată permanentă masivă, investiții masive în cea mai recentă tehnologie de drone și rachete și producția internă de arme.

„Ucraina a trecut printr-o regândire fundamentală a ceea ce înseamnă garanțiile de securitate și pe ce ar trebui să se bazeze acestea”, a declarat Aliona Getmanchuk, șefa misiunii Ucrainei la NATO, pentru POLITICO. „Anterior, viziunea se concentra în principal pe angajamentele de protecție asumate de parteneri. Astăzi, însă, există o înțelegere clară că nucleul oricăror garanții de securitate trebuie să fie armata Ucrainei și industria sa de apărare.”

Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, Ucraina trebuie să creeze un sector de apărare durabil, să-și reformeze sistemele de achiziții, să-și reorganizeze recrutarea, să continue îmbunătățirea tehnologiei sale în domeniul dronelor, să construiască rachete cu rază lungă de acțiune, să-și echipeze forțele cu tancuri, artilerie și avioane moderne (Kievul a schițat un acord pentru achiziționarea a până la 150 de avioane de luptă Saab JAS-39E Gripen produse în Suedia) și să obțină miliarde de dolari în ajutor pentru a construi o armată pe care Rusia să se teamă să o atace din nou.

Securitatea viitoare a Ucrainei „depinde în primul rând de reziliența producției”, a declarat Ihor Fedirko, directorul general al Consiliului ucrainean al industriei de apărare. „Nu de sisteme de armament individuale și nici de progrese tehnologice punctuale, ci de capacitatea industriei de apărare de a funcționa în timp, sub presiune, cu rezultate previzibile.

Garanțiile de securitate sunt necesare deoarece președintele SUA, Donald Trump, a exclus opțiunea preferată de Ucraina de a fi invitată să adere la NATO, care își protejează membrii prin prevederea privind apărarea comună din articolul 5.

„Pe lângă forțe armate puternice, Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate”, a declarat marți la Kiev secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Dar fără NATO, Ucraina trebuie să se bazeze pe acorduri personalizate care s-ar putea să nu aibă aceeași greutate ca angajamentul alianței. Kievul este reticent față de astfel de acorduri, după ce a fost dezamăgit de promisiunile făcute de SUA și Marea Britanie când Ucraina a renunțat la arsenalul său nuclear în 1994 — promisiuni care s-au dovedit a fi goale.

„Unii aliați europeni au anunțat că vor trimite trupe în Ucraina după ce se va ajunge la un acord. Trupele pe teren, avioane în aer, nave pe Marea Neagră. Statele Unite vor fi sprijinul”, a spus Rutte, adăugând că promisiunile de securitate sunt „solide”.

Dar Rusia deja trimite semnale că se va opune oricăror garanții de securitate pentru Ucraina.

„Nu știm ce garanții au fost convenite, dar aparent, acestea sunt garanții pentru regimul ucrainean care a urmat o politică rusofobă și neonazistă”, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov reporterilor săptămâna trecută.

Principala preocupare a Ucrainei este legată de fiabilitatea promisiunilor lui Trump, având în vedere schimbările bruște de politică ale acestuia – de la dorința de a anexa Groenlanda la punerea sub semnul întrebării a valorii aliaților NATO și la stabilirea de relații cordiale cu Vladimir Putin, președintele Rusiei.

„Ar intra Trump în război cu Rusia pentru Ucraina? Absolut nu. Ar sancționa Trump Rusia pentru încălcarea vreunui armistițiu? Foarte puțin probabil”, a scris Timothy Ash, analist specializat în Rusia și Ucraina.

Având în vedere că orice garanții de securitate par fragile, planul B al Ucrainei este să se bazeze pe propriile forțe.

„Cu cât războiul durează mai mult, cu atât mai mulți ucraineni devin convinși că trebuie să se bazeze în primul rând pe ei înșiși”, a spus Getmanchuk. „Acest lucru reflectă atât dezamăgirea față de angajamentele de securitate asumate anterior față de Ucraina, cât și scepticismul cu privire la perspectivele aderării la NATO, precum și încrederea crescândă în capacitatea Ucrainei de a rezista inamicului”.

Construirea apărării

Un element cheie al unei viitoare forțe de descurajare este o armată numeroasă.

În timpul negocierilor de pace, Ucraina a insistat să păstreze o armată de 800.000 de soldați.

În contextul războiului în curs, 2 milioane de ucraineni sunt în prezent căutați pentru evitarea recrutării, în timp ce 200.000 de soldați au dezertat, a declarat luna trecută ministrul ucrainean al Apărării, Mikhailo Fedorov. Dacă se va ajunge la un armistițiu, mulți dintre soldații care servesc în prezent vor dori să fie demobilizați.

Aceasta înseamnă un efort enorm și costisitor pentru a construi și menține o armată mare în timp de pace, care va trebui să fie organizată și plătită corespunzător. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Ucraina trebuie să îmbunătățească pregătirea militară la toate nivelurile, precum și să-și transforme structura organizațională și de personal, a declarat Taras Chmut, analist militar ucrainean și șef al fondului militar voluntar Come Back Alive.

Fedorov a promis că vor urma reforme majore în domeniul digitalizării și în alte domenii. „Obiectivul nostru este să transformăm sistemul: să realizăm reforma militară, să îmbunătățim infrastructura de pe front, să eradicăm minciunile și corupția și să promovăm o nouă cultură a leadershipului și a încrederii, astfel încât cei care obțin rezultate reale să fie recompensați și să li se ofere oportunități de dezvoltare.”

Kostyantyn Nemichev, comandantul adjunct al regimentului de sisteme fără pilot Kraken din cadrul Corpului III Armat, a solicitat modificări în instruirea recruților și o pregătire mai solidă pentru ofițeri și sergenți, având în vedere că aceștia constituie coloana vertebrală a armatei.

„O persoană trebuie să înțeleagă că este instruită pentru a lupta și să fie pregătită să o facă. Comandanții trebuie să aibă abilități de lideri... și atunci oamenii nu vor mai dezerta în număr atât de mare”, a spus el.

Dronele mortale

Țara afirmă că Rusia suferă pierderi lunare de aproximativ 35.000 de oameni, în mare parte datorită dronelor ucrainene. Această capacitate trebuie consolidată pentru a preveni un alt atac rus.

Ucraina a creat o piață pentru drone, o flotă de aeronave fără pilot, rachete, sisteme de război electronic, muniții și interceptori, a spus Fedorov. „Dar este imposibil să lupți cu tehnologii noi bazându-te pe o structură organizațională veche.”

În 2025, Ministerul Apărării a contractat 4,5 milioane de drone FPV și a cheltuit peste 110 miliarde de grivne (2,1 miliarde de euro) pentru achiziții legate de drone, de trei ori mai mult decât în anul precedent.

„În ceea ce privește dronele, războiul electronic, munițiile și sistemele de atac, producția se măsoară deja în sute și mii de unități. În această etapă, sarcina principală este stabilitatea loturilor și controlul calității, asigurându-se că liniile de producție funcționează fără întreruperi sau degradarea performanței”, a spus Fedirko.

Ucraina dezvoltă, de asemenea, propriile rachete; dacă va avea suficiente, ar putea amenința rafinăriile, infrastructura și țintele militare ale Rusiei cu lovituri devastatoare în cazul în care Moscova va ataca din nou.

Promisiunile anterioare ale companiei ucrainene de apărare Fire Point - de a produce aproximativ 200 de rachete Flamingo FP-5 pe lună, fiecare cu o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme și o rază de acțiune de 3.000 de kilometri - nu s-au concretizat, deși unele au fost folosite pentru a lovi ținte rusești.

Însă Ucraina dispune de alte rachete de croazieră și drone cu rază lungă de acțiune care ar putea lovi ținte aflate în interiorul Rusiei. De asemenea, colaborează cu Marea Britanie la dezvoltarea unei rachete balistice tactice cu o rază de acțiune de 500 km și o încărcătură explozivă de 200 kg.

Toate acestea necesită o industrie de apărare robustă și finanțe publice sănătoase.

Anul trecut, companiile ucrainene din domeniul apărării aveau capacitatea de a produce echipamente în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari, dar guvernul de la Kiev, aflat în dificultate financiară, a putut încheia contracte doar pentru aproximativ 12 miliarde de dolari, a spus Fedirko.

„Până la 60% din capacitate rămâne subutilizată. Fără contracte pe termen lung, finanțare previzibilă, locuri de producție protejate, automatizare acolo unde este posibil și o bază de testare internă, producția în serie nu poate fi susținută”, a spus el.

Pe lângă echiparea propriilor forțe armate, Ucraina speră să exporte arme, lucru dificil de realizat în condițiile actuale de război.

Noile inițiative ale UE în materie de cheltuieli pentru apărare, precum programul SAFE de împrumuturi pentru arme în valoare de 150 de miliarde de euro, sunt deschise industriilor ucrainene. Blocul comunitar intenționează, de asemenea, să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, din care două treimi vor fi destinate apărării.

Acordurile de securitate cu caracter juridic obligatoriu încheiate cu Statele Unite și statele europene, precum și prezența potențială a unei forțe multinaționale de tip „coaliție a voinței”, sunt probleme importante în cadrul negocierilor de pace în curs.

„Cu toate acestea, ele sunt considerate în mare măsură ca fiind complementare armatei ucrainene, mai degrabă decât un substitut al acesteia”, a spus Getmanchuk.

Pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, asta înseamnă consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei pentru a descuraja Rusia.

„Cu un astfel de vecin, ucrainenii trebuie să fie stăpâni eficienți ai apărării statului lor, astfel încât Ucraina să fie întotdeauna independentă și liberă de Rusia.”

