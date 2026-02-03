Mark Rutte: Ucraina e pregătită „să joace corect”, dar Rusia „creează haos”. Șeful NATO cere o „împărțire echitabilă a poverii”

Ucraina este pregătită „să joace corect” și să ajungă la un acord acceptabil cu Rusia, însă atacurile masive lansate de Moscova transmit „un semnal foarte prost” înaintea unor eventuale negocieri, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialul NATO a cerut, totodată, o „împărțire echitabilă a poverii” între aliați, subliniind nevoia de garanții ferme de securitate pentru Kiev, relatează The Guardian.

Volodimir Zelenski a afirmat că atacul lansat de Rusia în cursul nopții a încălcat termenii armistițiului temporar privind infrastructura energetică, anunțat de Statele Unite săptămâna trecută. Liderul ucrainean a spus că trebuie să existe „consecințe” pentru aceste lovituri și a avertizat asupra riscului ca unii „parteneri” să rămână „tăcuți” în fața agresiunilor.

În același context, Zelenski a subliniat că Europa are nevoie de licențe pentru a se putea apăra eficient, inclusiv pentru rachete esențiale sistemelor de apărare antiaeriană aflate în dotarea SUA.

Președintele ucrainean a mai declarat că el și Mark Rutte au convenit că o armată ucraineană de 800.000 de militari reprezintă o dimensiune acceptabilă. Declarația vine în condițiile în care Kremlinul a transmis anterior că se va simți în siguranță doar dacă efectivele armatei Ucrainei vor fi limitate la 600.000.

Zelenski a precizat că aderarea la Uniunea Europeană este o componentă-cheie a garanțiilor de securitate, însă a insistat că esențial rămâne ce „ar fi pregătiți europenii să facă dacă Rusia ne va ataca din nou și ce vor face americanii”.

La rândul său, Mark Rutte a declarat că Ucraina are nevoie de angajamente obligatorii și de garanții clare de securitate în cazul unei viitoare agresiuni ruse. El a arătat că acesta este rolul „coaliției celor dispuși”, care presupune inclusiv desfășurarea de forțe europene și un „sprijin de siguranță” american „crucial”.

Șeful NATO s-a declarat încrezător că aliații vor aloca în acest an 15 miliarde de dolari prin programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), prin care statele NATO cumpără armament din SUA pentru a-l oferi Ucrainei. Potrivit lui Rutte, două treimi dintre aliații NATO participă la această inițiativă.

Rutte a cerut și o „împărțire mai echitabilă a poverii”, afirmând că unii aliați „fac foarte mult”, în timp ce alții „nu fac nimic”. El a evidențiat contribuțiile Norvegiei, Olandei, Germaniei, Danemarcei, Canadei și Suediei.

Referindu-se la conflict, secretarul general al NATO a calificat invazia pe scară largă a Rusiei, lansată în februarie 2022, drept „nebunească” și a spus că atacurile continue vizează infrastructura civilă, provocând „haos” pentru civilii nevinovați.

În final, Mark Rutte a subliniat că Ucraina este pregătită „să joace corect” și să ajungă la un acord acceptabil pentru Kiev, dar a avertizat că atacul masiv lansat de Rusia în noaptea precedentă reprezintă „un semnal foarte prost” înaintea unor eventuale negocieri.

Editor : Ș.A.