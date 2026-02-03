Live TV

Mark Rutte: Ucraina e pregătită „să joace corect", dar Rusia „creează haos". Șeful NATO cere o „împărțire echitabilă a poverii"

Mark Rutte și Volodimir Zelenski.

Ucraina este pregătită „să joace corect” și să ajungă la un acord acceptabil cu Rusia, însă atacurile masive lansate de Moscova transmit „un semnal foarte prost” înaintea unor eventuale negocieri, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialul NATO a cerut, totodată, o „împărțire echitabilă a poverii” între aliați, subliniind nevoia de garanții ferme de securitate pentru Kiev, relatează The Guardian.

Volodimir Zelenski a afirmat că atacul lansat de Rusia în cursul nopții a încălcat termenii armistițiului temporar privind infrastructura energetică, anunțat de Statele Unite săptămâna trecută. Liderul ucrainean a spus că trebuie să existe „consecințe” pentru aceste lovituri și a avertizat asupra riscului ca unii „parteneri” să rămână „tăcuți” în fața agresiunilor.

În același context, Zelenski a subliniat că Europa are nevoie de licențe pentru a se putea apăra eficient, inclusiv pentru rachete esențiale sistemelor de apărare antiaeriană aflate în dotarea SUA.

Președintele ucrainean a mai declarat că el și Mark Rutte au convenit că o armată ucraineană de 800.000 de militari reprezintă o dimensiune acceptabilă. Declarația vine în condițiile în care Kremlinul a transmis anterior că se va simți în siguranță doar dacă efectivele armatei Ucrainei vor fi limitate la 600.000.

Zelenski a precizat că aderarea la Uniunea Europeană este o componentă-cheie a garanțiilor de securitate, însă a insistat că esențial rămâne ce „ar fi pregătiți europenii să facă dacă Rusia ne va ataca din nou și ce vor face americanii”.

La rândul său, Mark Rutte a declarat că Ucraina are nevoie de angajamente obligatorii și de garanții clare de securitate în cazul unei viitoare agresiuni ruse. El a arătat că acesta este rolul „coaliției celor dispuși”, care presupune inclusiv desfășurarea de forțe europene și un „sprijin de siguranță” american „crucial”.

Șeful NATO s-a declarat încrezător că aliații vor aloca în acest an 15 miliarde de dolari prin programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), prin care statele NATO cumpără armament din SUA pentru a-l oferi Ucrainei. Potrivit lui Rutte, două treimi dintre aliații NATO participă la această inițiativă.

Rutte a cerut și o „împărțire mai echitabilă a poverii”, afirmând că unii aliați „fac foarte mult”, în timp ce alții „nu fac nimic”. El a evidențiat contribuțiile Norvegiei, Olandei, Germaniei, Danemarcei, Canadei și Suediei.

Referindu-se la conflict, secretarul general al NATO a calificat invazia pe scară largă a Rusiei, lansată în februarie 2022, drept „nebunească” și a spus că atacurile continue vizează infrastructura civilă, provocând „haos” pentru civilii nevinovați.

În final, Mark Rutte a subliniat că Ucraina este pregătită „să joace corect” și să ajungă la un acord acceptabil pentru Kiev, dar a avertizat că atacul masiv lansat de Rusia în noaptea precedentă reprezintă „un semnal foarte prost” înaintea unor eventuale negocieri.

