Autoritatea Aeronautică, precizări în cazul primarului din Caraș-Severin cu elicopterul de 800.000 de dolari: Zborurile nu sunt ilegale

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a dezmințit, miercuri, informațiile apărute în presă potrivit cărora zborurile primarului comunei Brebu Nou, din Caraș-Severin, ar fi fost „neautorizate”, precizând că operațiunile descrise nu încalcă normele aeronautice.

Într-un comunicat transmis miercuri, AACR precizează că declarațiile atribuite instituției într-un material al Context.ro, precum: „Nu poți să ai aerodrom acasă, nu poți să aterizezi unde vrei. Sunt reguli foarte stricte, care derivă din legislația internațională și europeană”, nu au fost făcute de reprezentanții săi și induc în mod eronat ideea unor „aterizări neautorizate”. Precizările instituției au fost făcute în contextul în care publicația a descoperit o situație din comuna Brebu Nou, unde, deși cei 166 de locuitori nu au apă potabilă și nici canalizare, edilul folosește în scop de serviciu un elicopter de 800.000 de dolari.

Autoritatea subliniază că, în condițiile descrise în articol, operațiunea de aterizare nu încalcă normele aeronautice aplicabile, iar prezentarea acesteia ca fiind „neautorizată” este nefundamentată. AACR mai precizează că nu a fost contactată pentru a oferi un punct de vedere, iar persoana citată în articol nu este purtător de cuvânt al instituției.

„AACR stă la dispoziţia presei pentru orice solicitare care vizează interesul public, prin reprezentanţii desemnaţi pentru comunicare publică, ale căror date de contact se regăsesc pe site-ul autorității”, se arată în comunicat.

Autoritatea susține că materialul inițial a generat un lanț de dezinformare în presă prin preluarea fără verificare a informațiilor, folosind afirmații considerate nefondate de AACR.

Instituția susține că jurnaliștii ar trebui să solicite puncte de vedere oficiale înainte de publicarea unor materiale care implică AACR, avertizând că informațiile false sau prezentate trunchiat pot induce opinia publică în eroare și pot afecta nejustificat încrederea în autoritatea care are ca obiectiv principal siguranța și securitatea aeronautică.

Editor : C.S.