Live TV

Autoritatea Aeronautică, precizări în cazul primarului din Caraș-Severin cu elicopterul de 800.000 de dolari: Zborurile nu sunt ilegale

Data publicării:
Elicopter in zbor
Elicopter. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a dezmințit, miercuri, informațiile apărute în presă potrivit cărora zborurile primarului comunei Brebu Nou, din Caraș-Severin, ar fi fost „neautorizate”, precizând că operațiunile descrise nu încalcă normele aeronautice.

Într-un comunicat transmis miercuri, AACR precizează că declarațiile atribuite instituției într-un material al Context.ro, precum: „Nu poți să ai aerodrom acasă, nu poți să aterizezi unde vrei. Sunt reguli foarte stricte, care derivă din legislația internațională și europeană”, nu au fost făcute de reprezentanții săi și induc în mod eronat ideea unor „aterizări neautorizate”. Precizările instituției au fost făcute în contextul în care publicația a descoperit o situație din comuna Brebu Nou, unde, deși cei 166 de locuitori nu au apă potabilă și nici canalizare, edilul folosește în scop de serviciu un elicopter de 800.000 de dolari.

Autoritatea subliniază că, în condițiile descrise în articol, operațiunea de aterizare nu încalcă normele aeronautice aplicabile, iar prezentarea acesteia ca fiind „neautorizată” este nefundamentată. AACR mai precizează că nu a fost contactată pentru a oferi un punct de vedere, iar persoana citată în articol nu este purtător de cuvânt al instituției.

„AACR stă la dispoziţia presei pentru orice solicitare care vizează interesul public, prin reprezentanţii desemnaţi pentru comunicare publică, ale căror date de contact se regăsesc pe site-ul autorității”, se arată în comunicat.

Autoritatea susține că materialul inițial a generat un lanț de dezinformare în presă prin preluarea fără verificare a informațiilor, folosind afirmații considerate nefondate de AACR.

Instituția susține că jurnaliștii ar trebui să solicite puncte de vedere oficiale înainte de publicarea unor materiale care implică AACR, avertizând că informațiile false sau prezentate trunchiat pot induce opinia publică în eroare și pot afecta nejustificat încrederea în autoritatea care are ca obiectiv principal siguranța și securitatea aeronautică.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
profimedia-0547817867
4
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
primar poza
Declarație șocantă a unui primar liberal din Bacău: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască”. Reacție din PNL
elicopter in zbor
Primar cu elicopter de 800.000 de dolari, comună fără apă potabilă și canalizare. Aparatul de zbor, folosit pentru navetă
Hundreds of Thousands Take Part in The Banned Pride March - Budapest
Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru organizarea marșului Pride 2025. Ce susțin procurorii
salvamontisti pe munte
123 de persoane, salvate de pe munte în doar 24 de ore. Anunțul Salvamont
impozite locale
Blocaj total în primăriile în care nu s-au votat majorările de impozite. Cazul comunei unde nu se fac deloc nici încasări, nici plăți
Recomandările redacţiei
femeie care porneste caloriferul
PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
„Presiunea pe datoria publică se menține”: Avertismentul...
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Opoziția a depus un val de moțiuni simple, la începutul sesiunii...
proteste
Profesorii și studenții protestează azi în fața Guvernului. „Stop...
Ultimele știri
Alexandru Muraru cere sancționarea lui Simion pentru denigrarea țării noastre în SUA. „România nu este un sat fără câini”
Bătaie în traficul din București, iscată de neacordarea priorității: Un tată și fiul lui de 14 ani au tăbărât pe un șofer
A început a doua rundă de negocieri pentru pacea în Ucraina. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA discută la Abu Dhabi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu, aproape de revenirea în SuperLiga după aproape 8 ani. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
CIO i-a interzis patinele cu care voia să concureze la JO de iarnă! Ce scria pe ele, de fapt: regulile sunt...
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Fanii îi adoră. Cameron Diaz și Keanu Reeves, la premiera noului lor film, în regia lui Jonah Hill. Numeroase...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”