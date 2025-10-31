Live TV

Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război

Data publicării:
soldat-rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean.

"Pentru prima dată de la începutul agresiunii la scară mare (a Rusiei), Ucraina a predat un militar rus unui stat străin, Lituania, pentru ca el să fie urmărit pentru crime de război", a anunţat procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, pe reţelele sociale, calificând evenimentul drept "istoric pentru justiţie".

"Acesta este un semnal clar adresat tuturor criminalilor de război: nu vă veţi putea sustrage justiţiei în nicio ţară a lumii libere. Se va face dreptate", a continuat el, informează AFP, potrivit Agerpres.

Suspectul, un ofiţer de rang înalt al marinei ruse, este acuzat de "deţinere ilegală, tortură şi tratament inuman la adresa unor civili şi prizonieri de război", inclusiv contra unui cetăţean lituanian, potrivit procurorului general.

Procurorul a detaliat "lovituri, torturi cu electroşocuri, prin sufocare, închiderea de persoane în lăzi metalice".

Parchetul lituanian "îl acuză că, împreună cu alţi militari ai unităţii sale, a organizat în 'lagăr' în oraşul ucrainean Melitopol, ocupat de Moscova din primele zile ale invaziei sale în Ucraina în 2022, în care "civili şi prizonieri de război, printre care un cetăţean al Republicii Lituania, au fost deţinuţi ilegal, torturaţi şi umiliţi".

Suspectul a fost capturat de forţele Kievului în august 2023 în regiunea Zaporojie (sud), lângă satul Robotine, se poate citit în comunicat.

Potrivit parchetului de la Vilnius, suspectul a fost transferat în Lituania marţi, înainte de a fi plasat în detenţie provizorie joi, pentru o perioadă de trei luni.

El a fost inculpat în Lituania "pentru crime de război, tortură, privare ilegală de libertate şi încălcarea Convenţiilor de la Geneva" şi riscă închisoare pe viaţă.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
plen camera deputatilor
1
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
3
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
4
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Digi Sport
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Scandal în coaliție pe salariul Oanei Gheorghiu. PSD: „Nu e caritate...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei arestări după explozia blocului din Rahova: Un angajat Distrigaz...
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință...
alin mastan jandarmerie (1)
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată...
Ultimele știri
Scandal uriaș în Italia: tinerii din partidul Georgiei Meloni au cântat imnul fascist în fața unei filiale a formațiunii politice
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Nicușor Dan, sesizare la CCR privind legea care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ciupercă nuclerară explozie ilustrație
Ce pot obține Statele Unite dacă reiau testele cu arme nucleare
Mikhail Galuzin
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Donald Tusk, Keir Starmer, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Friedrich Merz
Liderii Coaliției Voinței se reunesc într-o ședință secretă pentru a ajuta Ucraina
People walk on a street amid the implementation of the new hijab surveillance in Tehran
Cecenia obligă femeile să se îmbrace „islamic”, cu părul acoperit. Nou cod vestimentar în școli, instituții publice, spații comerciale
Meeting of the Coalition of the Willing, at the Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) in London
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Ce nu știi despre veniturile extrasalariale – când se lasă cu taxe și impozite suplimentare. Așa se...
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
George Burcea candidează la Primăria Capitalei din partea partidului POT. Actorul făcea declarații acide în...