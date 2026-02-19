Live TV

Presiune din Est: Polonia le cere marilor puteri din Vest să investească mai mult în armament. Mesaj pentru trei țări europene

Avion de luptă F-35 / Tanc Abrams M1A1 / sistem Himars
În ciuda eforturilor de sporire a producției autohtone de armament, țările europene continuă să se bazeze pe echipamentele militare cumpărate din SUA pentru a umple unele goluri critice din arsenalul de care Europa are nevoie ca să se apere. Colaj foto: Profimedia Images

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile UE şi NATO, într-un interviu acordat AFP joi.

Germania, Polonia şi ţările scandinave au răspuns deja apelurilor preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să îşi asume o responsabilitate sporită pentru propria securitate, iar ceilalţi actori economici şi militari majori din Uniunea Europeană trebuie la rândul lor să accepte să facă mai multe eforturi, a indicat ministrul polonez.

Aş dori ca Spania să înţeleagă acest apel, aş dori ca Italia şi Franţa să-l înţeleagă încă şi mai puternic, acest apel de a creşte cheltuielile pentru înarmare, a continuat el. Cu cât Europa investeşte mai mult (n.r. în apărare), cu atât America ne va trata mai serios şi mai respectuos în aceste domenii, crede ministrul polonez al Apărării.

Remarcile sale se fac ecoul unei declaraţii neobişnuit de severe a ministrului german de externe, Johann Wadephul, care la începutul acestei săptămâni a descris drept insuficiente eforturile Franţei în materie de înarmare.

La summitul NATO desfăşurat la Haga în 2025, sub presiunea preşedintelui american Donald Trump statele NATO s-au angajat să îşi majoreze bugetele apărării la 5% din PIB în mod etapizat până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% cheltuieli strict militare şi 1,5% pentru finanţarea unor investiţii conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare, apărarea cibernetică etc.

După invazia rusă asupra Ucrainei, Polonia s-a lansat într-un program costisitor de înarmare, pentru care şi-a sporit bugetul apărării până la 4,48% din PIB anul trecut şi l-a planificat chiar la 4,8% din PIB în 2026, în timp ce îndeamnă celelalte state membre ale UE să-i urmeze exemplul la acest capitol, deşi multe dintre aceste ţări nu-i împărtăşesc abordarea, cu excepţia ţărilor baltice foste republici sovietice care menţin relaţii tensionate cu Rusia.

După ce a încheiat numeroase contracte pentru achiziţii masive de armament, în special cu SUA şi Coreea de Sud, Polonia a devenit cel mai mare cumpărător european de arme americane şi se poziţionează ca un jucător cheie în faţa Rusiei.

În timp ce bugetul militar al Poloniei se apropie deja de 5% din PIB, cel al Franţei a fost anul trecut de 2,05%, al Italiei de 2,01% şi al Spaniei de 2,0% din PIB. Aceasta din urmă este singura ţară NATO care a respins cererea lui Trump de a-şi creşte cheltuielile de înarmare, considerând că un buget de 5% pentru armată este disproporţionat, iraţional şi incompatibil cu asigurarea prestaţiilor sociale, promiţând doar o creştere până la 2,1% din PIB.

